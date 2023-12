Ile Maurice: Jeff de Bruges est une entreprise engagée»

interview

Plongez dans une expérience gustative d'exception au Richmond Hill Centre de Grand-Baie où la célèbre chocolaterie Jeff de Bruges a récemment ouvert ses portes sous la direction de Salima Mall. Connue comme la plus française des chocolateries belges et élue marque préférée des Français en 2022, Jeff de Bruges offre une palette incomparable de saveurs. Cette période festive est l'occasion pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches en découvrant une sélection exquise de pralinés fondants, de ganaches onctueuses et de truffes délicates. Laissez-vous séduire par ces créations chocolatières uniques.

Étant d'origine mauricienne, qu'est-ce que cela représente pour vous d'ouvrir un magasin Jeff de Bruges à Maurice ?

Je suis particulièrement honorée de pouvoir implanter cette enseigne à Maurice et j'ai une pensée pour mes grands-parents, qui auraient été, j'en suis certaine, fiers de ce retour dans le giron familial.

En quoi l'ouverture de Jeff de Bruges à Maurice revêt-elle une signification particulière pour vous sur le plan professionnel ?

D'abord sur le plan personnel, Maurice est la patrie de ma famille maternelle, alors ce que je ressens, aujourd'hui, peut se résumer à la phrase Home, sweet home! Sur le plan professionnel, Maurice est un challenge: le pays est dynamique et a subi de profondes transformations et évolutions et il aurait été dommage de ne pas profiter de l'effervescence économique, qui y est palpable

%

Quels ont été les principaux éléments qui ont motivé la décision d'implanter Jeff de Bruges à Maurice, notamment à Grand-Baie-Coeur-de-Ville ?

Le principal élément est l'opportunité ! Cette zone est très énergique et quand un local nous a été proposé, il nous est apparu évident qu'il nous fallait être là pour commencer!

Comment entrevoyez-vous son expansion à Maurice ?

Il convient déjà de dire que nous investissions, à travers cette première implantation, pour l'imprégnation du marché et une connaissance optimale de nos clients. Il nous appartient de leur fournir un service de qualité, tout en étant à leur écoute et en les accompagnants dans une découverte éclairée de nos produits. Le marché du chocolat à Maurice est, comme partout dans le monde, en expansion. Et nous souhaitons, avec nos gourmandises, faire partie intégrante de la vie des Mauriciens.

Prévoyez-vous d'adapter votre offre pour répondre aux goûts et préférences spécifiques des Mauriciens ?

Après la première phase de découverte de nos clients, nous verrons, au fur et à mesure, comment les Mauriciens apprécient leurs chocolats et inévitablement, comme partout où Jeff de Bruges est implantée, nous ajusterons notre offre pour l'adapter pleinement à leurs goûts et habitudes.

Quels aspects de la culture mauricienne souhaitez-vous intégrer dans l'expérience client de votre chocolaterie à Maurice ?

Le sens de l'accueil et du service ! Sur ces aspects, Maurice peut s'enorgueillir d'avoir un niveau particulièrement élevé et nous souhaitons que nos clients profitent de ces qualités locales à chaque passage dans notre boutique, tout en étant certains de venir chercher de la qualité !

Parlez-nous davantage de l'engagement de Jeff de Bruges envers la qualité, en particulier par rapport aux ingrédients utilisés dans la fabrication des chocolats ?

Jeff de Bruges est une entreprise engagée. Elle porte une attention particulière sur la qualité évidemment, mais aussi sur l'éthique. À ce titre, Jeff de Bruges est désormais «cacaoculteur», soit cultivateur de cacao, en ayant investi dans des plantations en Équateur, et ce, afin d'assurer au consommateur que le cacao utilisé respecte la nature mais aussi l'homme. Pour les autres produits utilisés pour nos bonbons chocolat, Jeff de Bruges a établi un cahier des charges strict, avec des normes accrues de qualité et des impératifs éthiques, qui obligent ses fournisseurs à le respecter et assure pour ses clients un juste équilibre entre bon goût, prix raisonnable, choisissant des ingrédients de qualité et d'origine naturelle et s'assurant du respect des hommes et des terres.

Comment s'assurer que les normes de qualité soient maintenues dans tous les magasins, y compris à Maurice ?

Afin de maintenir le même niveau de qualité dans toutes les boutiques, notre chocolaterie a développé des processus éprouvés et ceux-ci sont appliqués sans concession, dans chaque point de vente. En outre, des contrôles réguliers permettent de s'en assurer.

En quoi l'ouverture d'un magasin à Maurice contribuera-t-elle à la communauté locale, que ce soit sur le plan économique ou social ?

Par l'ouverture d'un magasin Jeff de Bruges à Maurice, nous apportons une petite pierre au développement des enseignes internationales. Désormais, l'île sera sur la mappemonde de l'enseigne. Sur le plan socio-économique, nous deviendrons un contributeur du marché du travail et de l'activité économique du pays.

Combien d'employés cette implantation va-t-elle générer (directs et indirects) ?

Cette implantation va créer quatre emplois directs et, de manière indirecte, entre les transitaires, le comptable, le contractor, Jeff de Bruges va contribuer à la dynamisation locale.

Quelle formation est dispensée aux employés ?

Les employés recrutés ont suivi, dans un premier temps, une formation théorique sur nos produits et sur la sécurité alimentaire, et par la suite, une formation pratique pour la préparation des éléments, qui sont mis en vente dans notre boutique. En effet, tous nos chocolats arrivent en vrac et tout ce qui est vendu en boutique est préparé par nos conseillères de vente quasiment au jour le jour.

Avez-vous des initiatives de prévues pour impliquer la communauté mauricienne dans vos activités ?

Comme cela se fait dans d'autres pays, nous mettrons en oeuvre et communiquerons sur des offres développées spécifiquement pour chaque évènement important de la vie mauricienne.

Comment prévoyez-vous d'offrir une expérience client unique chez Jeff de Bruges à Maurice, distincte des autres chocolatiers présents sur l'île ?

Dans nos plantations, dans nos ateliers de fabrication et dans nos boutiques, c'est la même passion qui nous anime afin que l'expérience Jeff de Bruges soit toujours un moment unique. Avec plus de 500 boutiques dans le monde, nous sommes avant toutdes commerçants de proximité, fiers de ce lien si particulier que nous avons avec nos clients au quotidien. Nous écoutons leurs envies, les invitons à choisir les chocolats un à un pour créer, avec eux, une composition qui réponde à leurs goûts. Nous leur proposons des idées cadeaux pour toutes les attentions, qui embellissent la vie.

Y a-t-il des éléments particuliers de la boutique à Grand-Baie Coeur-de-Ville que vous souhaitez mettre en avant ?

Jeff de Bruges Grand-Baie-Coeur-de-Ville sera un ambassadeur du BON, unique dans le sens où l'équipe qui accueillera les clients est composée de passionnés.

Votre chocolaterie connaît déjà une expansion internationale. Comment allez-vous maintenir la cohérence de la marque ?

Jeff de Bruges est certes en expansion mais tout est fait pour préserver son ADN, qui est la satisfaction de ses clients. L'ambition à Maurice sera donc de transmettre notre passion à tous les consommateurs de chocolats en quête de ce goût unique, qui a fait notre renommée.