Afrique: Foot - le Sénégalais Lamine Camara, un Lionceau qui a les crocs

Ce mercredi 20 à 20h TU, le PSG, champion en titre et leader de la Ligue 1 française, reçoit le FC Metz de l'international sénégalais Lamine Camara. L'occasion de voir à l'oeuvre, ce milieu de terrain, désigné meilleur Jeune joueur 2023 par la CAF, et qui est sur une ascension fulgurante depuis un an. Rien d'étonnant pour ceux qui ont suivi ses débuts au Sénégal et qui ne le voient surtout pas s'arrêter en si bon chemin.

Il n'a inscrit qu'un but en Ligue 1 cette saison. Mais quel but ! Une frappe de 58 mètres lors de Monaco-Metz comptant pour la 9e journée du championnat de France. Un bijou qui a fait le tour des réseaux sociaux dans l'Hexagone, mais surtout à 5 000 km, au Sénégal, où Lamine Camara a souvent tenté ce genre de frappes osées. « Cela ne me surprend pas du tout de sa part », lâche Olivier Perrin, formateur historique du FC Metz, qui a contribué à la relation entre le club lorrain et Génération Foot, ancien club de Lamine Camara. Le technicien, qui a partagé pendant des mois le quotidien de Camara parle d'un gamin qui « toujours le feu en lui ». À raison, car, le joueur de 19 ans a l'air de tout emporter sur son passage depuis presque un an. En 2023, Lamine Camara, c'est en effet un CHAN et une CAN U20 remportés, une adaptation expresse à Metz et en Ligue 1, une convocation en sélection, un premier but avec les Lions, et maintenant ce trophée de meilleur Jeune joueur africain.

Surnommé « maçon »

Une fulgurante trajectoire qui constitue quasiment un « non-évènement » du côté de Génération Foot où il a été formé. « Il n'a pas brûlé les étapes, tempère Talla Fall, directeur marketing et membre fondateur de Génération Foot. Lamine a simplement une progression linéaire par rapport à son grand talent et même sa présence en équipe nationale n'est qu'une suite logique ».

Le natif de Diouloulou n'a jamais semé le doute dans l'esprit de ses formateurs sur sa capacité aller toujours plus haut. Ce « feu » en lui a tout de suite illuminé les yeux de Salam Lam qui l'a découvert lors d'un tournoi régional au Sénégal. « Il m'a immédiatement séduit par sa réactivité, son rayonnement au milieu de terrain, ses prises d'initiatives et surtout sa grinta », se souvient celui qui a à son palmarès la découverte des pépites comme Idrissa Guèye, Pape Matar Sarr, ou encore Amara Diouf.

« Grinta », est un mot qui caractérise assez bien Lamine Camara que ses copains de Génération foot avaient surnommé « maçon » pour sa capacité à « colmater les brèches et d'être partout ».

« Il a toujours été présent sur un terrain, confirme Olivier Perrin, et son petit défaut, c'était comment gérer ça. Quand il débarque à Metz, il prend un carton rouge sur une situation banale lors de son deuxième match seulement en Ligue 2, et se retrouve suspendu quatre rencontres. C'est ça Lamine, dès qu'il est énervé, il sort de son match, mais je trouve qu'il a aussi beaucoup progressé ».

Idrissa Guèye, le modèle

L'intéressé confirme sur le site de la LFP « Je m'énerve trop vite sur le terrain. Je suis parfois nerveux, car je n'aime pas perdre. Quand je perds un duel, ça m'énerve ! Mais j'en ai parlé avec des coéquipiers plus âgés, mes parents aussi m'ont aidé, mes grands frères... Tout le monde me reprochait de m'énerver vite sur le terrain, c'était ça mon défaut. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai progressé, j'ai changé ».

Aujourd'hui, Lamine Camara, qui a disputé tous les matches de Ligue 1, est quasiment un des cadres de Metz, moins d'un an après son arrivée. Cet admirateur de Kevin De Bruyne, Toni Kroos, mais surtout d'Idrissa Guèye, son « plus grand modèle », marche sur les pas de ses glorieux aînés passés par Metz, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, et Pape Makhrar Sarr à qui il a succédé au palmarès de meilleur Jeune africain. Comme ses désormais coéquipiers en sélection, Lamine Camara ne devrait pas s'éterniser en Moselle. « Il a un super profil pour l'Angleterre, prédit Olivier Perrin. Il a un gros volume athlétique et l'ambiance des stades, lui correspond bien ».

En attendant, un grand chantier l'attend en janvier: la CAN que le Sénégal ambitionne de remporter à nouveau.