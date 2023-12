Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année- Le gouvernement rassure les populations sur l'approvisionnement en viande et en poisson

Le gouvernement rassure les populations sur l'approvisionnement en viande et en poisson de qualité et en quantité suffisante pendant les fêtes de fin d'année et pendant la période de la Can 2023 (13 janvier – 11 février 2024) en Côte d'Ivoire.

Le conseiller technique au ministère des ressources animales et halieutiques (Mirah), Jean-Pierre Konan-Banny, a partagé cette assurance, le mardi 19 décembre 2023, au cours de la conférence de presse « Tout savoir sur » (Tss) organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (Cicg), autour du thème : « la disponibilité des viandes et poissons pendant les fêtes ».

« En matière de réserve, nous avons un patrimoine important. Nous avons du disponible, et en cas de surprise, nous avons un mécanisme efficace. Je voudrais donc au nom du ministre des Ressources animales et halieutiques rassurer la population ivoirienne que des dispositions ont été déjà prises pour les fêtes de fin d’année et pour la Can. Ce sont des dossiers qui ont été mis en priorité », a déclaré Jean-Pierre Konan-Banny.

Selon les chiffres du ministère, la Côte d’Ivoire dispose de 1 835 661 têtes de bovins en 2022 contre 1 756 473 en 2020, 2 437 692 têtes d’ovins en 2022 contre 2 262 971 en 2020, 4 324 096 têtes de caprins en 2022 contre 3 657 168 en 2020, 33 326 931 volailles traditionnelles en 2022 contre 31 413 828 en 2020 et 87 602 693 volailles modernes en 2022 contre 57 802 451 en 2020.

Le directeur de cabinet du ministre Sidi Touré a cependant encouragé les populations à ne pas s’approvisionner en protéine animale (viande, poisson, etc.) dans la rue, mais à se rendre dans les marchés appropriés. Ce, pour éviter des maladies transmissibles de l’animal à l’homme, telles que les zoonoses.

Au niveau de la gestion sanitaire, a indiqué l’intervenant, une inspection vétérinaire systématique est réalisée dans les abattoirs pour tous les animaux avant et après l'abattage. A titre d’exemple, « à l'abattoir de Port-Bouët, plus de 500 bovins et 300 petits ruminants sont abattus quotidiennement, avec des inspections vétérinaires permettant de retirer de la chaîne de consommation les viandes issues d’animaux atteints de maladies telles que la tuberculose ou la cysticercose, ou présentant des lésions indicatives de diverses pathologies. Ce système de contrôle s'applique également aux produits halieutiques, où chaque débarquement fait l'objet d'une inspection similaire », a-t-il souligné.