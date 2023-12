Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Bintou Keita invite des Congolais à exercer leur droit civique dans le calme et la sérénité

La Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, appelle les Congolais à exercer leur droit civique ce mercredi 20 décembre dans le calme et la sérénité. Dans un message diffusé mardi 29 décembre, elle a réitéré l'appel du Secrétaire général de l'ONU pour un processus électoral apaisé, inclusif et crédible.

« En ce jour de vote, j'appelle la population congolaise et les acteurs politiques à exercer leur droit civique dans le calme et la plus grande sérénité et dans le strict respect des lois et des institutions de la RDC. J'apprécie les efforts et l'investissement des missions d'observation électorale nationales pour assurer la crédibilité du processus et des résultats des scrutins », indique Mme Bintou Keita.

Elle invite les partis politiques, les regroupements et leurs plateformes politiques et leurs candidats à garantir le calme lors des affichages et la publication des résultats par la CENI.

« Je les exhorte également de même que la société civile à éviter les attroupements autour des bureaux de vote afin de prévenir les confrontations. J'encourage la Cour constitutionnelle à poursuivre ses efforts en gérant le contentieux électoral avec indépendance et neutralité. Je réaffirme le soutien continue des Nations unies au peuple congolais dans ses efforts visant à consolider la paix, la démocratie et la stabilité du pays », ajoute-t-elle.

Un appui logistique fondamental

La mission onusienne a apporté un appui logistique fondamental au processus électoral en cours, à la demande de la CENI. Le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri sont les trois provinces concernées par cet appui.

La mission a transporté 128 tonnes de matériel pour l'enregistrement des électeurs et 100 tonnes de matériel électoral vers différents sites.

Dans la Résolution 2666, le Conseil de sécurité des Nations unies demande à la MONUSCO de : fournir, si les autorités congolaises le demandent officiellement, une assistance au processus électoral de 2023 dans les trois régions où la MONUSCO se trouve encore, y compris un appui logistique limité, sans préjudice de la capacité de la Mission à s'acquitter de ses tâches prioritaires.