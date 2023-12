Sénégal: Pathé Ndiaye, ancien directeur du bureau organisations et méthodes - « Quand c'est la politique qui détermine la prise de décision, cela donne les résultats des décisions inappliquées car non applicables »

interview

Considéré par ses pairs comme un «orfèvre» en matière d'organisations et de méthodes, Pathé Ndiaye a accepté de sortir du bois pour les lecteurs de Sud Quotidien. L'ancien Directeur du BOM, déplore l'absence de processus décisionnel rationnel de l'Etat qui explique d'ailleurs selon lui, le tâtonnement, l'improvisation voire l'amateurisme notés dans la prise de certaines décisions par le Président de la République. Pour y remédier, il recommande que la concertation soit érigée en règle de gouvernance.

Quelle est l'importance du Bureau Organisations et Méthodes (BOM) dans le fonctionnement d'un Etat comme le Sénégal ?

Pour un pays comme le Sénégal, ayant subi la colonisation jusqu'à son indépendance en 1960 et ayant hérité d'une administration squelettique et généralement inadaptée aux besoins d'un pays indépendant et en voie de développement, la création du Bureau Organisation et Méthodes(B.O.M.) en 1968 a été une idée magnifique qui correspondait à la Vision du Président Senghor d'adapter les structures de l'Administration publique, de moderniser celle-ci et d'en faire le moteur du développement du Sénégal, en l'absence d'un secteur privé national.

Ce service placé auprès du Président de la République dont il dépendait directement a bénéficié du soutien technique et financier du Programme des Nations Unis (PNUD) et surtout de l'appui constant du Chef de l'Etat . Ce dernier à l'occasion de ses discours mettait toujours en exergue le concept de l'organisation et de la méthode, les missions confiées au B.O.M. et ses attentes vis-à-vis de l'Etat et de l'Administration publique.

%

Ainsi, le BOM a finalement comme vocation d'être un organisme de reforme permanente des structures de l'Administration publique et des mentalités des fonctionnaires et agents de l'Etat en général.

C'est ainsi que le B.O.M a été à l'initiative des grandes reformes qui ont touché l'Administration publique sénégalaise, notamment : La réforme administrative territoriale de 1972 qui a amorcé la décentralisation avec la création des communautés rurales ; La mise en place du Plan Comptable Sénégalais ; L'introduction de l'Informatique dans l'Administration ; La réforme du secteur parapublic ; Et tant d'autres reformes qu'on ne peut toutes citer ici.

Beaucoup de pays africains, séduits par l'expérience sénégalaise, sont venus s'inspirer du modèle sénégalais comme la Mauritanie, les Comores, le Togo, le Benin, etc.

Le B.O.M a été souvent invité dans des conférences internationales pour faire part de son modèle et de son expérience en matière de réforme administrative.

Quelle était la place de cette structure dans le processus de recrutement des ministres et hauts cadres de l'administration publique sous le régime socialiste ?

Précisons quand même et tout de suite que le BOM n' a pas pour mission ou attribution de nommer ou faire nommer des ministres. La nomination des ministres et hauts cadres de l'Administration est du ressort exclusif du Président de la République qui apprécie selon ses connaissances et informations qu'il a des hommes, souvent de lui-même et de diverses autres sources.

Sans doute, il peut arriver et il est sans doute arrivé, sous le régime socialiste avec Senghor et Abdou Diouf., que le Directeur du BOM soit consulté informellement par le Président de la République pour la nomination à un emploi supérieur. Mais, tout cela dépend de la proximité du Directeur du BOM avec le Président de la République.. Mais c'est tout informel.

Cependant, il arrive souvent dans les études ou consultations faites par le B.O.M que nous élaborons les fiches descriptives de postes des principaux emplois de direction ou direction générale et de cadres supérieurs d'un département ministériel ou d'une entreprise publique.

Ces fiches descriptives de postes sont réalisées pour servir de références pour les nominations et recrutements dans ces emplois.

Généralement, ce travail est fait dans toutes les études d'organisation ou de réorganisation, d'audit stratégique et organisationnel. Ce qui est de la compétence du BOM.

Et Dieu sait que les études qui ont été faites sont nombreuses depuis la création du BOM.

La référence aux conditions et critères de recrutement doit être de rigueur, une fois que les recommandations de l'étude sont adoptées par le Président de la République.

Pouvez-vous nous donner des exemples?

Le Premier Ministre Abdou Diouf, durant l'année 1980 où il se préparait à «passer de l'autre côté» , c'est-à-dire à la Présidence de la République, avait commandé au BOM une étude de structuration de son Cabinet et de définition des profils des emplois de conseillers techniques dont il aura besoin.

J'ai eu l'honneur et le plaisir de conduire cette étude et de la soumettre au Président de la République avant qu'il ne prenne fonction.

Avez-vous le sentiment que le BOM assure toujours une telle mission ?

Le BOM a toujours fait ce travail de rationalisation de l'organisation des structures administratives et de sélection objective pour le recrutement aux emplois supérieurs..

La référence aux fiches descriptives de postes permet de s'assurer le meilleur choix aux emplois supérieurs. Est-ce que cette mission est toujours assurée ? Je crois que oui. Le BOM continue à l'assurer ! Cette mission est généralement inscrite dans les termes de référence des études du BOM. Mais, je doute de l'application des recommandations, au vu des nominations aux emplois supérieurs qui sont communiquées chaque semaine en Conseil des Ministres.

A l'évidence pour un conseiller en organisation (corps du cadre du BOM) un grand nombre de ces nominations , pour ne pas dire toutes, manquent de rationalité. Je n'ai pas le sentiment que ces nominations ont fait l'objet d'une étude préalable et d'application d'une procédure de sélection objective.

A votre avis, qu'est-ce qui explique le tâtonnement, l'improvisation voire l'amateurisme dans la prise de certaines décisions par le chef de l'Etat ? Est-ce lié à l'absence de processus décisionnel rationnel ?

Tout à fait ! Vous avez raison, c'est l'absence d'un processus décisionnel rationnel ! Une bonne décision administrative ou son applicabilité dépend du respect d'un processus rationnel de consultation des parties intéressées, d'étude préalable et d'évaluation des incidences. Au bout de ce processus qui n'est pas toujours uniforme, on peut se faire une idée de son applicabilité voire de son opportunité. Mais quand c'est la politique qui guide tout, et qu'elle détermine la prise de décision, cela donne les résultats que vous connaissez : des décisions inappliquées car non applicables !

Sans aucun doute, celles-ci n'ont pas dû faire l'objet de concertations suffisantes internes à l'Administration, c'est-à-dire avec les services et départements ministériels intéressés ou concernés, ni avec les usagers du service public. D'où recul ou gel des décisions. (Voir les nombreuses directives des Conseils Interministériels organisés «à la va vite» et enterrées. Ex : sur les nombreux accidents de transport, l'immigration clandestine, etc.).

Fini le temps où les décisions administratives étaient le fait du Chef, pour ne pas dire du Prince qui, seul dans son bureau, décidait de tout par voie de décret ou autres textes règlementaires !

Le Monde, tout comme l'Administration est de plus en plus complexe ! La concertation doit être érigée en règle de gouvernance. Car, une décision administrative touche souvent plusieurs services qui ont leur mot à dire, car souvent aussi responsables de l'application. Il est nécessaire de s'assurer de faire l'analyse préalable des incidences et d'une concertation effective!

Que vous inspire cette démarche du président de la République consistant à s'afficher avec certains influenceurs connus pour les insultes qu'ils profèrent sur les réseaux sociaux ?

Quelle que soit la personnalité de l'homme élu Président de la République, ce dernier est l'autorité suprême de la Nation. Les citoyens lui doivent respect et considération.

Tout manquement d'égards à son endroit doit être fustigé voire sanctionné. A plus forte raison, les insultes et injures à son endroit. Ce sont des actes inciviques, repréhensibles. Les auteurs doivent être poursuivis.

A mon avis, le Président de la République doit aussi éviter de rencontrer ces citoyens qui ne sont pas des modèles. Les postures que le Président de la République prend avec ces marginaux encouragent la délinquance et le parjure ! Et l'image du Président de la République est écornée par ces postures diffusées dans tous les réseaux sociaux ! Cela doit toucher tout Sénégalais respectueux des symboles que représente le Président de la République.

Comment expliquez-vous la quasi-inexistence de la technostructure qui faisait la solidité de l'Etat ?

Vous voulez parler des corps de contrôle et des organismes de répression de la mauvaise gestion et de la corruption ? Cette technostructure existe bel el et bien depuis longtemps. Et depuis 2000 le dispositif a été même renforcé par la création de nouvelles organisations de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance comme le CENTIF, l' OFNAC.

Mais, elle est muette et sans efficacité opérationnelle. Je suis certain que ces différentes organisations qui la composent font leur travail d'enquête, de rédaction de rapports et transmission à qui de droit. Aucune suite n'est donnée aux travaux de ces corps de contrôle. D'abord c'est «l'omerta» complet sur ces rapports. Car, soit non diffusés dans le public, ou tardivement. C'est ainsi le règne de l'impunité des gestionnaires de la chose publique et de la mauvaise gouvernance, car aucune sanction ne résulte le plus souvent de ces rapports !.

Cette ambiance n'encourage pas et ne motive pas les cadres dans ces corps de contrôle à faire leur travail ni à persévérer dans le travail ! Il faut trouver les moyens de renforcer l'indépendance et l'autonomie de ces corps de contrôle.

EXERGUES

«Le Monde, tout comme l'Administration est de plus en plus complexe ! La concertation doit être érigée en règle de gouvernance»

«Les postures que le Président de la République prend avec ces marginaux (influenceurs-insulteurs, Ndlr) encouragent la délinquance et le parjure !»