Congo-Brazzaville: Coupe de la Confédération TotalEnergies - Les Diables noirs jouent leur survie

Les Diables noirs affrontent ce mercredi à 14 heures, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, la Renaissance sportive de Berkane du Maroc en match comptant pour la 4e journée de la phase de poules.

Derniers de leur groupe avec trois défaites en autant de matches, les Diablotins doivent l'emporter pour se donner un peu d'air. En conférence de presse, Dahn Nsondé, l'entraîneur qui assure l'intérim après le limogeage de Cyril Ndonga, est bien confiant de l'ampleur de la tâche.

« Sur le papier qui dit dernier dit éliminé. Mathématiquement tout est possible. Mais tout dépend du résultat que nous ferons ce mercredi. Si on gagne, ce sera toujours possible et après, le destin se jouera par rapport aux adversaires qui joueront de l'autre côté. Il faut d'abord jouer ce match et le gagner. Le reste on verra », a expliqué l'entraîneur des Diables noirs. Cette pression, a-t-il avoué, sera une source de motivation pour maximiser les chances.

« L'objectif c'est de gagner. Après, par rapport aux précédents résultats, c'est le seul match qui peut nous relancer. Donc il faut le jouer à fond mais tout en étant prudent, parce qu'il ne faut pas se jeter en attaque pour oublier la défensive. On va le jouer avec sérénité, la détermination de façon à mettre tous les moyens pour se relancer dans la course », a-t-il ajouté.

Amine Lkarma a, quant à lui, indiqué que la Renaissance sportive Berkane est venue à Brazzaville pour l'emporter. « Nous devons jouer correctement pour essayer d'arracher la victoire. J'ai toujours dit, il faut respecter l'adversaire car les Diables noirs sont une équipe très joueuse. Mais nous devons nous battre jusqu'à la fin pour gagner ce trophée que nous avions déjà gagné à deux reprises », a commenté l'entraîneur du club marocain.

Notons qu'avec un nul, la Renaissance sportive Berkane sera directement qualifiée pour les quarts de finale. Cette option ne passe pas pour Lamine Camara. « Nous ne sommes pas venus pour chercher le nul. Nous restons Berkane même quand nous jouons un match amical », a souligné le joueur du club marocain.