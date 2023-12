Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Les parlementaires sensibilisés à la transformation des systèmes alimentaires

L'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (APCSAN) organise, les 19 et 20 décembre à Brazzaville, avec l'appui technique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un atelier de renforcement des capacités des députés et sénateurs.

Placé sur le thème « Rôle des parlementaires dans la transformation des systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire au Congo dans la perspective de l'agenda 2030 », l'atelier vise à sensibiliser les participants afin de s'approprier les outils et les instruments devant leur permettre de contribuer à résoudre les défis majeurs pour le développement durable des systèmes alimentaires du Congo.

Il s'agit spécifiquement, entre autres, de sensibiliser les parlementaires à la nécessité d'une transformation des systèmes alimentaires, à la nécessité de disposer des lois alignées sur le Programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique ; de sensibiliser à une stratégie de financement qui assure des investissements (responsables) durables ayant un impact social et environnemental positif. Il s'agira aussi de sensibiliser les participants à la nécessité de la diversification de l'économie verte à travers le planting d'arbres fruitiers ; à promouvoir la nutrition à travers la valorisation de l'éducation agricole à l'école et à la maison.

%

La représentante de la FAO au Congo, le Dr Yannick Arianne Rasoarimanana, a rappelé que son institution considère les alliances parlementaires comme étant des mécanismes de plaidoyer puissant visant à contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et nutritionnelle mais également à impulser la transformation des systèmes alimentaires. Le but étant d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 1 et 2, en tenant désormais compte des impacts négatifs du changement climatique.

« Devant la dynamique de la croissance démographique dans nos pays, couplée à l'obligation pour les Etats d'assurer l'accès de la nourriture saine à leur population, il devient plus que nécessaire pour les Etats, et particulièrement pour la République du Congo, à travers l'APCSAN, de plaider pour des réponses efficaces et durables aux difficultés et contraintes auxquelles font face les producteurs », a-t-elle déclaré.

Selon Yannick Arianne Rasoarimanana, la combinaison de cet atelier à une opération de planting d'arbres fruitiers offre aux participants l'occasion de lancer une expérience d'initiation à la production au sein d'un établissement scolaire, contribuant ainsi à un changement de mentalité au milieu des jeunes.

Faisant le bilan à mi-parcours de l'APCSAN en cinq ans d'existence, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a appelé à des discussions plus fructueuses pour impulser une dynamique forte à l'alliance. A l'en croire, l'alliance mène depuis sa création, auprès du gouvernement, le plaidoyer pour l'institutionnalisation d'un cadre législatif normatif des politiques alimentaires et nutritionnelles au profit de la population congolaise.

« Le présent atelier vise, d'une part, à sensibiliser les parlementaires que nous sommes, et d'autre part, nous doter d'outils susceptibles de transformer les systèmes alimentaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif ultime est que chacun de nous ait droit à une nourriture saine et nutritive, en quantité suffisante, afin de développer pleinement nos facultés physiques et mentales », a souligné Isidore Mvouba.