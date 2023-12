Congo-Brazzaville: Conduite automobile - Un centre de formation ouvert à Pointe-Noire

Initiative de la société HSE consulting, le lancement officiel du centre a eu lieu le 15 décembre à Sueco, sous les auspices de Jean Louis Banthoud, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, accompagné d'autres autorités civiles et militaires.

Présentant le centre, Joseph Armel Moumbele, directeur général de la société HSE consulting, a signifié que le principal objectif est la formation des jeunes qui ont opté pour la conduite des véhicules poids lourd, surtout les amener à plus de compétence pour qu'ils soient assidus dans l'exercice de leur métier.

« Le centre s'est spécialisé dans la conduite de véhicules poids lourd, conformément à une étude que nous avions menée qui illustre que beaucoup de chauffeurs, détenteurs de permis de véhicules poids lourd, ne sont pas formés dans des structures adéquates. Le centre est ouvert à tous les jeunes âgés de 21 ans et détenteur d'un permis de catégorie B, physiquement et médicalement apte. Le but est d'être capable de conduire un véhicule de transport », a-t-il déclaré.

Rappelons que les accidents routiers occasionnent chaque jour dans la ville et sur l'ensemble du territoire national d'importants dégâts matériels et humains. Une situation qui préoccupe le gouvernement et nécessite ainsi des grands remèdes, surtout en ce qui concerne la conduite des véhicules poids lourd. L'implication de tous les acteurs de ce secteur est indispensable en vue d'apporter chacun, tant soit peu, sa contribution pour la résolution de cette problématique.