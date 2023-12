Maroc: L'Incubateur Digital Solidaire de Salé, un centre de nouvelle génération dédié aux activités digitales

Rabat — L'Incubateur Digital Solidaire (IDS) de Salé, lancé mardi par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, dans la continuité de ses programmes d'actions menés en faveur de l'inclusion économique des jeunes issus des milieux défavorisés, constitue un centre de nouvelle génération dédié aux activités relevant du domaine du numérique.

Le centre propose un programme d'incubation pour soutenir la création et le développement d'initiatives économiques numériques qui s'étale entre 12 et 18 mois, ainsi qu'un programme complet de formation certifiante de 6 à 12 mois couvrant les capacités techniques (digital), entrepreneuriales (gestion d'entreprises) et de soft-skills.

Inspiré des nouveaux modes de travail et des outils digitaux utilisés, il met à disposition des jeunes un environnement de travail collaboratif et de formation moderne, dont les bénéficiaires sont âgés entre 18 et 40 ans, issus de milieux défavorisés et disposent de la maîtrise technique de l'idée de projet. Leur recrutement a été effectué via le portail web du centre www.ids.org.ma et suite à une sélection finale en commissions.

D'une capacité totale d'accueil de 100 TPE en incubation et de 50 jeunes en formation, l'IDS accueillera, pour sa première année d'activité, 40 TPE porteuses de projets dans les domaines du marketing digital, du e-commerce, du développement web et mobile, des plateformes digitales, de l'audiovisuel et des IOT (objets connectés), ainsi que 50 jeunes en formation certifiante : 25 en marketing digital et 25 en coding au niveau de l'école intégrée dédiée.

%

A cette occasion, Mourad Gourouhi, responsable de projet à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que dans le cadre des projets de la Fondation visant à lutter contre la précarité des catégories démunies ayant besoin de l'appui apporté par la Fondation, notamment les jeunes, des services de l'incubateur ont été lancés dans l'objectif de mettre à profit les capacités et les énergies numériques et entrepreneuriales au profit des jeunes.

Dans une déclaration à la MAP, M. Gourouhi a souligné que ce centre est un espace ouvert pour promouvoir l'action solidaire et participative entre tous les catégories qui bénéficieront des services de ce centre, doté d'un espace physique d'incubation répartis en quatre zones, d'infrastructures techniques (data center et locaux techniques), d'un un FabLab / DigiLab pour le prototypage, le testing et l'exposition, outre une école de coding, des salles de réunion, des phone box et des espaces conviviaux.

Il a relevé que le centre adopte le principe de partenariat et de coopération non seulement entre les bénéficiaires au sein du centre, mais aussi dans leurs relations avec les partenaires qui coopèrent avec la Fondation et les jeunes dans le cadre d'une relation participative, solidaire et entrepreneuriale.

Pour sa part, le directeur de l'IDS, Hicham Belaziz, a indiqué que ce centre d'innovation fait partie des centres de nouvelle génération lancés à l'initiative de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et du réseau des pôles solidaires des petites entreprises, en tant que plateforme d'incubation spécialisée dans les métiers du numérique.

Il a de même ajouté, dans une déclaration similaire, que l'incubateur offre un soutien de haut niveau dans le domaine numérique aux jeunes entreprises, car il les accompagne depuis leurs premiers pas jusqu'à leur concrétisation tout au long d'une période d'incubation de 18 mois, notant que le centre dispense, notamment, des formations en logiciels, en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), en plus d'une formation en marketing commercial, en partenariat avec la Coopération allemande (GIZ), ce qui permet aux bénéficiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour progresser dans l'économie numérique.

Khadouj Medrek, directrice exécutive du Réseau des Centres des Petites Entreprises Solidaires, a, quant à elle, expliqué que l'objectif de ce centre est de promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine de la numérisation, d'encourager une culture de la numérisation et de la transformation digitale, afin de faire de la digitalisation un levier pour l'inclusion économique des jeunes.

Les bénéficiaires de ce centre érigé sur une superficie totale de 10.000 m2 disposent de la maîtrise technique de l'idée de projet, leur sélection ayant été effectuée suite à une sélection finale en commissions.

Le projet a été réalisé en partenariat financier avec le Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra, en partenariat avec l'OFPPT, l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences, l'Université Mohammed VI Polytechnique, l'Ecole Supérieur Technologique de Salé, l'Ecole Nationale Supérieure d'Information et d'Analyse des Systèmes, la GIZ, et plusieurs acteurs opérant dans le secteur numérique.