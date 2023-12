Maroc: Enseignement supérieur - Signature à Rabat de conventions de partenariat pour le renforcement des compétences des étudiants

Rabat — Des conventions de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avec des partenaires de renom dans le domaine de la digitalisation ont été signés, mardi à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, en présence de la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour.

Ces conventions, inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation à l'horizon 2030, visent à permettre aux étudiants d'acquérir des compétences personnelles, transversales et digitales adaptées aux besoins du marché du travail, conformément aux Hautes orientations Royales à la lumière de l'essor digital que connait le monde.

Ces partenariats visent également à renforcer l'offre de formation et de certification présentée par les "Centres code 212" au sein des universités nationales, à travers l'accès à titre gracieux et illimité des étudiants et enseignants aux programmes de formation des partenaires ainsi qu'à l'appui à la préparation de certifications professionnelles.

Ces "centres code 212", accessibles aux étudiants de toutes les filières, permettront à ces derniers d'acquérir des doubles compétences pour répondre à l'évolution du marché du travail, notamment dans les domaine du codage, de la programmation, des méga données, de l'internet des objets et de l'intelligence artificielle.

Dans une déclaration à la presse, M. Miraoui a indiqué que "le Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation (Pacte ESRI 2030) a érigé en tant qu'axe stratégique la promotion d'une formation adaptée aux besoins du marché national et international", relevant que ces conventions offriront aux étudiants un accès gratuit et illimité à des cours de formation, des ressources d'apprentissage et des programmes informatiques de différents domaines, améliorant leurs capacités digitales et les aidant à s'intégrer rapidement au marché du travail.

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner la transformation digitale que connait le monde, soulignant l'attention particulière portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au capital humain et notamment aux jeunes qui constituent la véritable richesse du Maroc.

Il a rappelé que la formation dans le domaine digital et de l'intelligence artificielle est désormais obligatoire dans toutes les spécialités, relevant que ces conventions offriront aux étudiants la possibilité de décrocher des diplômes professionnels dans les domaines digitaux demandés par le marché du travail, ce qui améliorera leurs perspectives professionnelles.

Pour sa part, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration a salué la signature de ces conventions qui représentent un nouveau partenariat dans le cadre de la formation digitale des étudiants universitaires, ce qui contribuera au développement des métiers digitaux et au renforcement de l'attractivité du Maroc et sa compétitivité à l'échelle internationale.

"Le Maroc est pleinement engagé dans la transformation numérique, dont les ressources humaines représentent le socle", a souligné Mme Mezzour, ajoutant que ces programmes de formation auront un impact positif sur le niveau des compétences nationales.

Compte-tenu de leur rôle en tant que moteur de transformation numérique et levier de l'économie, la ministre a mis l'accent sur l'importance de développer les talents et les compétences digitales au Maroc, notant que la mobilisation d'un nombre suffisant de diplômés des spécialités digitales accélérera le rythme de la transformation numérique et répondra aux attentes des investisseurs nationaux et internationaux.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a lancé en 2022 le plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation 2030, dans le but d'inaugurer une nouvelle ère de progrès et de modernisation basée sur la qualité et l'efficacité du système d'enseignement supérieur. Il couvre quatre dimensions structurelles, à savoir l'excellence académique, la recherche scientifique, les territoires d'innovation, la gouvernance et l'excellence opérationnelle 4.0.