Afrique: Marrakech - M. Bourita souligne les positions constantes du Maroc soutenant l'intégrité territoriale du Soudan

Marrakech — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a souligné, mardi à Marrakech, les positions constantes du Maroc soutenant l'intégrité territoriale du Soudan et sa souveraineté légitime et l'adoption du dialogue comme base pour le règlement de la crise que connaît ce pays.

Lors d'un point de presse conjoint avec son homologue soudanais, M. Ali Al-Sadiq au terme de leurs entretiens à la veille de la tenue du 6è forum de Coopération Russie-Monde Arabe, prévu mercredi à Marrakech au niveau des ministres des Affaires étrangères, M. Bourita a ajouté que Sa Majesté le Roi Mohammed VI est totalement confiant de la capacité des Soudanais à trouver des solutions pour faire prévaloir l'intérêt national sur toute autre considération.

M. Bourita a, de même, souligné que le Maroc fait partie des pays ayant accueilli favorablement le dialogue de Djeddah et les autres dialogues, émettant le voeu que ces dialogues puissent aboutir à des résultats qui permettront d'apporter stabilité et quiétude au Soudan et à son peuple.

Le Royaume du Maroc, partant de ses relations humaines fortes avec le Soudan, est prêt à faire tout son possible en vue d'apporter l'aide nécessaire à ce pays frère afin qu'il puisse recouvrer sa stabilité et son intégrité nationale, a-t-il enchaîné.

M. Bourita a, par ailleurs, rappelé les liens historiques solides unissant les peuples marocain et soudanais, précisant que l'esprit positif qui marque les relations bilatérales permet d'asseoir les bases de relations de fraternité, de solidarité et d'appui mutuel.

Et de poursuivre que les relations humaines fortes entre les deux parties s'illustrent clairement à travers la présence historique soufie marocaine au Soudan et la présence de citoyens soudanais au Maroc depuis des décennies, notant que les entretiens avec son homologue soudanais ont été l'occasion d'examiner les voies à suivre pour le développement des relations bilatérales et la situation au Soudan frère.