Algérie: Adoption d'un plan pour développer le système d'approvisionnement du marché national

ALGER — Les ministères du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Agriculture et du Développement rural ont adopté un nouveau plan intersectoriel visant à assurer la disponibilité des produits agricoles et alimentaires de large consommation et à développer le système d'approvisionnement du marché national, a indiqué mardi un communiqué du ministère du Commerce.

L'annonce a été faite, mardi, lors d'une réunion de coordination, présidée par les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, en présence de cadres des deux secteurs, laquelle réunion a porté sur l'approvisionnement du marché national en divers produits agricoles et denrées alimentaires de base et le développement de leur système de distribution.

Lors de cette réunion, les différents résultats enregistrés sur le terrain dans chaque secteur ont été présentés en vue de remédier aux déséquilibres et d'élaborer une feuille de route unifiée pour assurer l'approvisionnement "continu" en produits de large consommation tout en surveillant les prix, selon la même source.

Les deux ministres ont insisté sur "les mesures proactives pour approvisionner le marché en divers biens produits localement ou importés, mettre fin à toute perturbation et stabiliser les prix de tous les produits pendant les périodes de forte demande, sur l'ensemble du territoire national, afin de protéger le pouvoir d'achat du citoyen, conformément aux instructions du président de la République".

La réunion a également porté sur les préparatifs en cours pour assurer la disponibilité des différents produits alimentaires durant le mois sacré et définir les mécanismes nécessaires pour assurer leur disponibilité et leur distribution de manière efficace, conclut le communiqué.