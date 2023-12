Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit deux délégations parlementaires représentant les wilayas de Skikda et de Chlef

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh a reçu, lundi à Alger, deux délégations des deux chambres du Parlement représentant les wilayas de Skikda et de Chlef pour écouter leurs préoccupations liées à son secteur au niveau de ces wilayas, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres centraux, s'inscrit dans le cadre "de la série de rencontres périodiques que le ministre consacre aux représentants du peuple pour écouter leurs préoccupations liées au secteur des Travaux publics et des Infrastructures de base, et ce en vue d'assurer la réalisation d'un développement équilibré et d'y améliorer le cadre de vie du citoyen".

Lors de la première rencontre, le ministre a écouté les préoccupations soulevées par les parlementaires représentant la wilaya de Skikda, en ce qui concerne la réalisation, la modernisation et la réhabilitation du réseau routier notamment les routes nationales (RN) et chemins de wilayas (CW), ainsi que les dédoublements des grands axes en vue de les relier à l'autoroute Est-Ouest, outre les projets ayant trait au développement des infrastructures portuaires à l'instar du port de Skikda et des projets des lignes ferroviaires, selon la même source.

M. Rekhroukh a, par là même, donné des explications en réponse aux questions soulevées, citant une batterie de projets d'envergure prévus dans la wilaya, affirmant tenir compte de toutes les préoccupations qui seront examinées avant de prendre les mesures nécessaires dans le cadre d'une approche stratégique inclusive, précise le communiqué.

Lors de la deuxième rencontre qui s'est déroulée avec la participation du Directeur des Travaux publics de la wilaya de Chlef par visioconférence, M. Rekhroukh a écouté les préoccupations soulevées par les parlementaires notamment celles relatives aux projets de modernisation et de réhabilitation du réseau routier.

Autres points abordés lors de cette rencontre, le renforcement des infrastructures ferroviaires et la sécurisation des routes au niveau des zones urbaines, à même de fluidifier le trafic routier.

Le ministre s'est, également, engagé à poursuivre les efforts et à mobiliser les moyens nécessaires pour une prise en charge concrète des préoccupations soulevées, en fonction des priorités définies et des potentialités disponibles, conclut le communiqué.