Afrique: COP28 - Le groupe Axian confirme son engagement pour la transition énergétique

Le groupe Axian, acteur responsable du secteur privé panafricain et engagé face aux défis sociaux, économiques et climatiques du continent, a participé à la COP cette année.

Une occasion pour le groupe d'Hassanein Hiridjee de réaffirmer son engagement pour la transition écologique et mettre en lumière le rôle crucial des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Financements concrets.Dans un communiqué publié sur son site, Axian déclare notamment que si le groupe salue l'accord historique qui a été signé à l'issue de la COP28, il regrette néanmoins le manque de considération des enjeux propres à l'Afrique et aux pays du Sud. Face aux défis auxquels l'Afrique est confrontée, Axian appelle à des financements concrets et plus adaptés aux réalités du continent qui contribue à moins de 4% des émissions mondiales, et subit pourtant le plus lourdement les conséquences du changement climatique.

Alors que l'Afrique représente une source de solutions grâce à ses ressources naturelles et renouvelables encore inexploitées, en 2023 seulement 2 % de la proportion des investissements dans les énergies renouvelables étaient destinés au continent. Axian salue les annonces de la COP28 mais exprime simultanément la nécessité d'engager des actions concrètes immédiates pour capitaliser sur le momentum généré et enfin changer de paradigme vis-à-vis des pays du Sud.

Politiques favorables.

AXIAN constate également le besoin de plus de clarté dans la feuille de route annoncée : « Les outils adéquats doivent être présentés rapidement, ainsi que les projets desquels s'inspirer. À titre d'exemple, avec notre filiale WeLight qui déploie et exploite des mini-réseaux solaires et hydroélectriques en zone rurale, notre mission est de décentraliser, numériser et décarboniser les zones reculées. Mais pour accélérer, devenons partenaires ! », indique Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian. En ligne avec les revendications de l'African Business Leaders Coalition (ABLC), une initiative des CEOs africains émanant de la stratégie du Pacte mondial des Nations Unies pour l'Afrique 2021-2023, Axian insiste sur la nécessité de politiques favorables pour garantir la fiabilité des sources d'énergie renouvelable en Afrique. Bien que le continent détienne un potentiel énergétique considérable, la garantie de sa fiabilité demeure un défi persistant.

Croissance responsable.

Actuellement, 600 millions d'Africains demeurent encore sans accès à l'électricité, une opportunité pour le secteur privé africain de fournir une énergie propre et accessible à ces personnes tout en montrant l'exemple d'une croissance responsable. Pourtant, seulement 2 % de la proportion des investissements dans les énergies renouvelables étaient destinés à l'Afrique en 2023. « Les chiffres « politiques » ne suffisent plus ; l'Afrique a besoin de ressources substantielles et d'approches concrètes » continue Hassanein Hiridjee en ajoutant : « Nous appelons à davantage de clarté dans la feuille de route annoncée, pour intégrer les réalités des pays en développement. Plus que jamais nous devons agir pour le climat, de façon juste et équitable pour tous ».

D'après ce dernier, le financement doit notamment être fléché vers les projets numériques et de digitalisation pour assurer le leapfrog Africain. L'innovation est un levier clé pour faire émerger de nouvelles solutions adaptées aux besoins spécifiques des populations pour permettre aux millions d'Africains d'avoir accès à des services utiles pour leur quotidien. « Le digital est un pilier crucial et riche en opportunités aussi bien pour les populations que pour les entreprises, c'est un levier majeur pour la création d'impact positif au sein de nos sociétés.», précise-t-il. Notons que Axian, le groupe qui opère dans plusieurs secteurs dont les télécommunications et l'énergie, est le premier producteur d'énergie solaire à Madagascar.