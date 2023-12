Algérie: Décès du poète Abdulaziz Saud al-Babtain - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message de condoléances à l'Emir de l'Etat frère du Koweït, Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, suite au décès du poète et écrivain koweïtien, Abdulaziz Saud al-Babtain, dans lequel il a affirmé que le défunt a laissé un immense legs civilisationnel, culturel et humanitaire.

"Altesse et cher frère Emir de l'Etat frère du Koweït, Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du poète et écrivain koweïtien, symbole du mouvement culturel koweïtien et arabe, Abdulaziz Saud al-Babtain, après une longue vie riche en apports et contributions aux niveaux national et arabe et un parcours culturel rempli de réalisations, laissant derrière lui un immense legs civilisationnel, culturel et humanitaire", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette pénible épreuve, je vous adresse, Altesse ainsi qu'à l'honorable famille d'al-Babtain, mes plus sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant de combler le défunt de sa Sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis, et de prêter aux siens patience et réconfort. A Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons. Veuillez accepter, Altesse et cher frère, l'expression de ma haute considération et de mon profond respect", a écrit le président de la République dans son message.