Algérie: Nâama - Des opérations de réhabilitation des sites archéologiques comme secteurs préservés

NAAMA — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a souligné mardi à Nâama la nécessité de lancer, l'année prochaine, des opérations de réhabilitation du musée et de la zaouïa de la citadelle de Cheikh Bouâmama, du Ksar de Sfisifa et le restant des sites archéologiques classés comme secteurs préservés de la wilaya.

La ministre, qui a inspecté les projets de son secteur dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, a fait part de l'élaboration en cours d'une étude globale du plan permanent de préservation et de valorisation du Ksar de Sfisifa, classé le 17 janvier 2023 comme secteur préservé, ainsi que le musée de la citadelle de Cheikh Bouâmama inscrit dans le cadre de la liste d'inventaire supplémentaire, depuis 2022.

Mme Mouloudji a chargé l'Office national de gestion des biens culturels protégés et leur exploitation de la gestion du groupement culturel de Cheikh Bouâmama, situé dans la daïra de Moghrar, sachant que le musée sera reconverti en "centre explicatif sur la résistance populaire de Cheikh Bouâmama", outre l'installation de locaux et d'espaces pour leur exploitation par les privés, conformément à des cahiers de charges prenant en considération le respect de la législation sur la protection du patrimoine culturel.

La ministre a supervisé, au deuxième et dernier jour de sa visite d'inspection dans la wilaya, l'inauguration du théâtre régional "M'hamed Benguettaf" de Nâaama, qui dispose d'une salle de spectacles d'une capacité d'accueil de 600 places et d'autres salles de formation, ainsi qu'un atelier de scénographie, des équipements et matériels de l'art de la scène.

Elle a rappelé à cette occasion que la wilaya dispose du plus grand théâtre au Sud-ouest du pays, réalisé et équipé pour une enveloppe financière de plus de 843 millions DA, ce qui nécessite son exploitation optimale, à travers la signature de conventions de partenariat avec des instances et des acteurs de la scène artistique, le soutien d'initiatives et oeuvrer à concrétiser des programmes et projets annuels en fixant des objectifs selon un calendrier.

Les représentations théâtrales réalisées dans le cadre des festivités commémorant le soixantième anniversaire de l'indépendance seront présentées de nouveau au théâtre régional de Nâama, en vue de l'ouverture de cet établissement sur les activités des théâtres régionaux et la formation de leurs encadreurs.

La ministre de la Culture et des Arts a achevé sa visite en inspectant le projet du centre culturel de Mecheria, sachant que son taux d'avancement a atteint 97 % pour un investissement alloué, après réévaluation de ses travaux, de 50 millions DA pour l'aménagement externe et son exploitation dans les brefs délais.