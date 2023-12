Afrique du Nord: L'Algérie a toujours été un centre de rayonnement religieux et spirituel en Afrique

ALGER — Le Secrétaire général de "l'Association générale de la Machiakha pour la conciliation en Afrique", Mohamed Larbi Chaïchi a affirmé, mardi à Alger, que "l'Algérie a toujours été un centre de rayonnement religieux dans le continent africain".

Intervenant à l'ouverture des travaux du 1er colloque scientifique de la Machiakha sur la conciliation, M. Chaïchi a estimé que "les modèles humains et civilisationnels fournis par l'Algérie ont constitué une référence morale, spirituelle et religieuse de rayonnement des valeurs de coexistence et de tolérance, et ce outre son rôle efficace et sa contribution à tout effort visant à consacrer la sécurité, l'unité et la stabilité des peuples africains".

"Le rôle de la diplomatie religieuse algérienne face aux situations critiques que vivent certains pays, se veut le havre auquel l'on recourt pour trouver des solutions à ces situations complexes", a-t-il ajouté, rappelant que "la Machiakha se base dans ses approches sur le principe de conciliation, les initiatives d'unification des rangs et la tolérance pour réaliser le rapprochement humain et consacrer le vivre-en-paix, outre l'immunisation des peuples africains contre les discordes, les guerres et les conflits", arguant qu'elle veillera "à employer son legs spirituel, dont sont imprégnées les confréries soufies et les zaouïas en Algérie pour diffuser les valeurs de paix et ancrer la culture de conciliation entre les sociétés africaines".

%

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a souligné que "l'exploitation du legs et de la richesse spirituels dont regorge l'Algérie en matière d'appui à la conciliation en Afrique, s'inscrit en droite ligne de la politique adoptée par Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'effet de s'orienter vers la dimension africaine à travers la consolidation des liens de l'Algérie avec les différents pays du continent".

A rappeler que la première rencontre scientifique de la Machiakha a vu la présence du Calife général de la Confrérie El-Kountia et de représentants des Confréries Tidjania et Qadirya, de chouyoukh de zaouïas, d'imams, d'Ouléma et de chercheurs dans les affaires religieuses en sus de représentants du Haut Conseil islamique (HCI) et de la Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel (LOPIS).

Le "rôle de l'Algérie dans le rayonnement religieux, la conciliation en tant que valeur et méthode, les dimensions de la conciliation et de la stabilité dans les pays africains" et bien d'autres thèmes étaient au menu de la rencontre.