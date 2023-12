Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « La République a perdu toutes ses valeurs »

Avec le deuxième quinquennat d'Andry Rajoelina qui vient d'être entamé, Hajo Andrianainarivelo, numéro Un du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) et un des membres les plus actifs du Collectif des candidats, s'inquiète déjà pour les années à venir en faisant une brève rétrospective du bilan de la mandature du président nouvellement réélu. Selon les premières réactions sur les réseaux sociaux, ce lundi, le pays a reculé dans tous les domaines : économie, social et politique, en cinq ans.

« On veut encore nous imposer cela pour les 5 ans à venir à travers un simulacre d'élection », a-t-il soutenu. « La République a perdu toutes ses valeurs », s'est indigné le patron du MMM qui a fait de la lutte pour la restauration de l'Etat de droit son combat personnel depuis ces derniers mois. D'après ses explications, les lois ont été ignorées afin d'organiser coûte que coûte un simulacre d'élection. Il a ainsi appelé la population malgache à rester courageux, à oser se dresser, car seule la population peut se battre pour ses intérêts. À la sortie d'une élection où l'opposition n'a ramassé que des miettes, Hajo Andrianainarivelo et le MMM ne veulent pas baisser les bras et aspirent à un véritable renouveau politique pour les futures générations.