Madagascar: Industrie de ketchup - Une filière en plein essor à Ambatondrazaka, Antananarivo et Toamasina

Les produits des pépinières industrielles sont déjà visibles sur le marché. Parmi les petites industries lancées dans le cadre du projet ODOF (One District One Factory), figure celle à Ambatondrazaka, qui dispose déjà d'importants stocks de produits finis.

Avec une capacité de production impressionnante de 3 000 bouteilles de ketchup par jour, cette installation située à Ambalabako représente une avancée significative dans le domaine de la transformation de la tomate. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a joué un rôle crucial en remettant une machine industrielle à cette pépinière. Hasina Rasolofoharitseheno, opérateur économique sélectionné pour exploiter cette unité de production sous la marque Lycoper, a souligné la concrétisation de leurs efforts, passant désormais à la phase cruciale de la commercialisation et de la recherche de marchés. Le démarrage effectif de la production de ketchup à Ambalabako a été annoncé le 15 octobre 2023, marquant ainsi le début d'une étape de contrôle rigoureux visant à garantir la conformité aux normes de qualité et de consommabilité du ketchup Lycoper.

Retombées.

Pour le MICC, cette initiative s'inscrit dans une vision plus vaste du projet ODOF, visant non seulement à assurer un approvisionnement adéquat du marché en produits de première nécessité (PPN), mais également à transformer la vie des paysans agriculteurs. Le ministre de tutelle, Edgard Razafindravahy, a souligné l'impact positif de ces pépinières industrielles sur les conditions de vie des agriculteurs, mettant fin aux problèmes de stockage et aux pertes dues à la difficulté de commercialisation. Avant cette entreprise, les agriculteurs étaient confrontés à des défis majeurs, notamment des problèmes de stockage et des pratiques spéculatives des collecteurs qui achetaient les produits agricoles à des prix défavorables. Cependant, avec l'avènement des pépinières industrielles, ces problèmes ont été résolus, apportant davantage d'équité sur le marché.

%

Grande capacité.

Bien que la production actuelle de tomates à Ambatondrazaka soit actuellement en baisse en cette saison, elle se situe autour de 8 tonnes par jour, contre 20 tonnes durant les périodes de grandes récoltes. L'unité de transformation de tomate à Ambalabako dispose, quant à elle, d'une capacité impressionnante de traitement d'une tonne par heure. Bref, la mise en place de cette pépinière industrielle à Ambatondrazaka marque un tournant décisif dans le secteur de la transformation de la tomate à Madagascar. Elle promet non seulement une augmentation de la production de ketchup mais également un impact positif sur la vie des agriculteurs, illustrant ainsi les succès et les ambitions du projet ODOF pour le développement économique du pays.