Madagascar: Graine de Vie Madagascar - Distribution gratuite de 500 000 jeunes plants d'arbres

Le réseau d'organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine du reboisement intégré à la vie locale et de la reforestation, Graine de Vie Madagascar, contribue d'une manière efficace au reverdissement de la nation.

Comme chaque année, il s'engage à distribuer gratuitement des jeunes plants d'arbres de différentes espèces au profit des particuliers, des associations ou des entreprises. Cette fois-ci, « 500 000 jeunes plants sont déjà disponibles au niveau de notre pépinière centrale, située à Alatsinainy Betsizaraina, du côté d'Ambohimangakely. Il s'agit, notamment des espèces d'arbres destinés au renouvellement des cultures de rente, des espèces d'arbres fruitiers, des espèces d'arbres ornementaux et des espèces d'arbres servant à la restauration forestière », a expliqué la coordinatrice nationale de Graine de Vie Madagascar, Ialy Rakotoarivelo à la presse. Et lui d'ajouter qu'en l'espace de deux jours, près de 100 000 jeunes plants d'arbres ont trouvé acquéreurs.

Site d'exploitation à justifier. En outre, « un particulier peut faire une demande de 200 jeunes plants d'arbres mais à condition qu'il justifie son site d'exploitation pour le reboisement. Quant aux associations, elles ont l'obligation de présenter leurs statuts, outre leurs projets de plantation d'arbres », d'après toujours ses explications. Il est à noter que les pépinières de Graines de Vie Madagascar dans les régions vont également commencer à distribuer des jeunes plants d'arbres au profit des acteurs locaux, pour ne citer que dans la partie Nord de la Grande île, touchant notamment les régions de DIANA, de SAVA, de SOFIA et de Boeny.

%

En tout, cette association œuvrant dans les domaines du reboisement, de reforestation et de la protection de l'environnement dispose actuellement plus de 200 pépinières réparties dans toutes les régions de Madagascar. « Aucun autre critère n'est exigé aux demandeurs de nos jeunes plants d'arbres. En revanche, un suivi systématique de la plantation s'impose pour obtenir un taux de réussite plus élevé », a-t-elle enchaîné.

Emplois locaux. Il est à rappeler que Graine de Vie est née d'une initiative locale devant une importante déforestation dans la région Nord-Est de Madagascar. Ce réseau d'organisations non gouvernementales parvient actuellement à convaincre les communautés locales en les impliquant activement dans les projets de reforestation et de restauration forestière. Ce sont ces communautés locales villageoises elles-mêmes qui sont mobilisées à définir et à mettre en œuvre des solutions face à la dégradation de leur écosystème naturel.

Par ailleurs, cette association contribue au développement socio-économique de la nation, étant donné qu'elle génère des emplois locaux par la mise en place des pépinières de production de jeunes plants d'arbres. La plantation des jeunes plants d'arbres à forte valeur ajoutée pour ne parler que les cultures de rente constitue également une source de revenu durable pour les promoteurs de projet. Ce n'est pas tout ! D'aucuns reconnaissent l'importance des bienfaits des services écosystémiques apportés par la préservation de nos ressources forestières.