Madagascar: 5e Sommet Mondial des Médias à Guangzhou - Plateforme mondiale de réflexion et d'action en faveur du renforcement du développement des médias

Alors que le paysage médiatique mondial est en pleine transformation, sur fond de défis technologiques notamment autour de l'IA générative, de la prolifération des fake news et de la pratique ambigüe du journalisme citoyen qui monte en puissance, le 5e Sommet Mondial des Médias qui s'est tenu début décembre, a été une plateforme mondiale où les idées se penchent sur l'amélioration de la crédibilité des médias, à travers la défense de l'objectivité, l'innovation active et l'approfondissement des échanges, pour une co-construction d'un pont de communication au service d'une communauté humaine mondiale jouissant d'une paix, d'un développement et d'une sécurité durables.

« Renforcement de la confiance mondiale et promotion du développement des médias ». A travers ce thème, le 5e Sommet Mondial des Médias (WMS) qui a eu lieu du 2 au 6 décembre 2023 à Guangzhou, dans la province de Guangdong, dans le Sud-Est de la Chine, a mis au coeur des attentions les défis actuels des médias face au changement notable du paysage et de l'environnement médiatiques dans le monde. Un changement qui connaît actuellement une accélération sans précédent, jamais observée en un siècle.

Il est alors plus que nécessaire pour les médias mondiaux d'être à la hauteur des défis.

La déclaration conjointe de l'ensemble des artisans du Sommet, publiée lors de la cérémonie d'ouverture de la session plénière, a rappelé le caractère vital de la prise de conscience et de l'action des médias face à leurs propres défis et aspirations. Ce sommet mondial s'y est penché, à travers des plateformes de discussion. Le sujet du « Renforcement de la confiance : le rôle des médias dans la promotion du développement humain et de la sécurité », met en avant la nécessité absolue pour les médias mondiaux d'établir et de maintenir un lien de communication afin de répondre aux questions cruciales qui interpellent le monde.

Accorder davantage d'attention aux attentes exprimées par les pays en développement en matière de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, ou d'industrialisation, apparaît alors comme une voie intéressante pour contribuer à résoudre les déséquilibres et les insuffisances en matière de développement. Les propos du président exécutif du WMS et non moins président de l'Agence de presse Xinhua, Fu Hua, sonnent alors comme un appel à la mobilisation générale des médias à « renforcer la confiance dans le développement, à défendre l'objectivité et la vérité pour améliorer la crédibilité des médias, et à approfondir les échanges et la collaboration pour contribuer à la construction d'un monde ouvert, inclusif, jouissant d'une paix durable, d'une sécurité universelle et d'une prospérité commune ».

Pour sa part, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Melissa Fleming, intervenue en ligne, n'a pas manqué de souligner l'importance de la coopération et du renforcement de la communication afin de parvenir à renforcer une telle confiance.

Défis technologiques. L'autre angle sous lequel a été abordée l'évolution des médias, est sans doute celui du développement exponentiel de la technologie, et avec lequel les médias doivent inévitablement composer. Quelle « réponse des médias aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis technologiques » ? La question met au centre des attentions, des éléments tels l'Intelligence Artificielle (IA). Dans un océan d'informations où se mêlent le fake et la vérité, l'IA générative permet, d'une part de rationnaliser, et d'autre part, elle présente de grandes opportunités, comme elle peut également représenter un « défi » pour améliorer les services des médias.

Au terme de plusieurs jours d'échanges et de réflexion, le 5e Sommet mondial des médias s'est achevé sur une note d'optimisme fort, avec une perspective de mise en commun de la puissance des médias en faveur de la cause humaine, d'un développement et d'une économie centrés sur l'humain.

WMS, quatorze ans d'actions en faveur des médias.Le tout premier Sommet mondial des médias (WMS) s'est tenu il y a 14 ans. En 2009 à Beijing, en Chine, il a alors rassemblé plus de 300 participants issus de 170 médias de 70 pays. La deuxième édition s'est tenue en 2012 à Moscou, en Russie, où ont répondu présents 300 représentants de 213 médias issus de 102 pays et régions. Le troisième WMS a été organisé en 2016 à Doha, au Qatar, et a vu la participation de 350 représentants de 100 pays et régions ; et le quatrième a eu lieu en 2021 à Beijing, ayant réuni, en présentiel et en mode virtuel, près de 400 représentants issus de plus de 260 médias et institutions. Et enfin, le cinquième Sommet mondial des médias qui a eu lieu à Guangzhou, co-organisé par l'Agence de presse Xinhua et le gouvernement provincial du Guangdong, a réuni plus de 450 représentants de près de 200 médias, institutions, groupes de réflexion et organisations internationales provenant de 101 pays.