Madagascar: Une situation internationale très tendue

C'est à la conjoncture internationale que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Elle détermine, quoiqu'on en dise, l'évolution de notre politique car ce qui se passe au Moyen-Orient et en Europe influe sur notre stratégie de développement. Nos dirigeants restent très prudents dans leur manière d'appréhender la situation dans ces zones de conflit, mais ils suivent attentivement ce qui se passe là-bas actuellement. Les grandes puissances portent un intérêt plus marqué à ces confrontations qui font des milliers de morts qu'à nos passes d'armes virulentes mais se faisant sans heurt.

Une situation internationale très tendue

La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est plus le seul point de fixation de la géopolitique internationale actuellement. Le conflit entre Israël et le Hamas bouleverse également le jeu des grandes puissances au Proche-Orient. Les États-Unis restent les alliés inconditionnels des Israéliens et ils les ravitaillent en munitions. Ils ne peuvent cependant pas peser totalement sur la conduite de ces derniers dans le conflit actuel. La position des dirigeants hébreux est intransigeante et les amène à continuer leur incursion à Gaza jusqu'à l'élimination des dirigeants du Hamas. Mais ils continuent aussi à soutenir leurs colons en Cisjordanie dans leurs attaques contre des civils palestiniens.

Les prises de position des pays occidentaux contre cette attitude ne les dissuadent pas. L'Iran a conforté sa position de puissance régionale, en aidant le Hamas et en poussant les Houthis du Yémen à envoyer des drones contre des navires passant au large des côtes israéliennes. Une force navale occidentale a donc été constituée pour permettre une circulation maritime sécurisée. Ce ne sont, pour l'instant, que des incidents isolés, mais on peut craindre une recrudescence de la tension.

Pendant ce temps, l'attention de la communauté internationale ne se porte plus avec la même intensité sur le conflit russo-ukrainien qui est pourtant particulièrement sanglant. La Russie a retenu la leçon de ses premiers combats au début de la guerre. Ses forces armées sont mieux équipées et bénéficient de l'arrivée sur le front de troupes fraîches. Les Ukrainiens n'ont plus suffisamment de matériel et ont des soucis de recrutement, leurs pertes étant très élevées. La guerre, que ce soit au Proche-Orient ou en Europe, n'est pas prête de se terminer. Le fragile équilibre international actuel peut à tout moment basculer.