Tunisie: 16e édition de la foire Articadeaux fin d'année - Des objets d'art merveilleux !

Il y a tant de choix pour faire de petits cadeaux

Habits traditionnels, articles décoratifs pour la maison, pâtisseries, miel, épices aux mille et une couleurs et saveurs et tant de petits trucs font le bonheur d'une clientèle qui apprécie leur authenticité et originalité. Une attraction pour les puristes...

A l'initiative de l'Office national de l'artisanat (ONA), avec l'appui du projet ReONA (Renforcement des capacités de l'artisanat tunisien), la 16e édition de la Foire de l'artisanat de Denden, qui se tient du 15 au 23 de ce mois au village de l'artisanat à Denden, bat son plein. Placé sous le thème de la promotion du village artisanal de Denden (Tunis) et de la célébration des créations artisanales locales, cet événement a pour objectif d'offrir un espace commercial pour exposer et vendre les produits artisanaux, promouvoir la créativité, la productivité et la commercialisation des produits de l'artisanat tunisien à l'échelle locale.

Au premier jour, l'affluence est positive malgré le petit espace aménagé, comme une mini-foire d'idées et de cadeaux de fin d'année, soit une petite caverne d'Ali Baba. Un concentré brut des dernières créations et petites merveilles des artisans tunisiens. En parcourant la vingtaine de stands hétérogènes, juxtaposés les uns aux autres, nous saute aux yeux un cocktail de couleurs, d'odeurs et de saveurs, ayant un attrait tout particulier. Le visiteur peut faire le tour des pavillons, voir et revoir ce qu'il veut acheter, en s'offrant les articles artisanaux tendances.

%

Un voyage dans le temps

En fait, plus de 50 exposants, issus des gouvernorats de La Manouba, Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Jendouba, Bizerte, Médenine et Sidi Bouzid participent à cet événement qui met en lumière le riche patrimoine artisanal de leurs régions respectives, en plus de 49 artisans déjà installés au village artisanal de Denden. C'est aussi une occasion pour le grand public, les jeunes, les étudiants des métiers d'art, ainsi que les enfants, de voyager dans le temps, découvrant les richesses d'un secteur à fort potentiel socioculturel. Au menu de cette édition, un espace de démonstration dédié à diverses activités artisanales, un atelier de recyclage pour sensibiliser les enfants à l'importance environnementale et enrichir leurs connaissances de l'artisanat tunisien... Et bien plus encore! Une panoplie d'objets qui répondent à tous les goûts et à la portée des différentes bourses.

Originalité et goût

Les articles de décoration pour la maison et des jeux pour enfants se démarquent, présentant une certaine originalité et créativité. Une artisane de La Manouba, qui commercialise des accessoires pour femmes faits à la main, s'active à attirer une clientèle aussi curieuse. Une autre créatrice confectionne un ensemble d'articles sous le thème de la neige et de la fin d'année avec des distributeurs en bois naturel en forme de transistor qui s'écoulent à 80 D.

Certes, c'est plutôt cher par rapport aux autres distributeurs de mouchoirs artisanaux de 40 et 50 D. Les couffins et d'autres accessoires le sont tout autant. Libre à chacun de faire son propre choix. D'autres femmes artisanes exposent à la vente leurs créations vestimentaires faites de djellabas brodées et caftans qui ornent les stands à l'entrée. La clientèle féminine ne se gêne pas pour tâter des produits toujours distingués et indémodables.

D'autres stands font la promotion de leurs produits alimentaires, en l'occurrence le miel des abeilles de Ain Draham et de Béni Mtir. Des pots aux goûts prononcés et savoureux sont proposés en deux catégories ; l'une à 40 D le pot de 500 grammes et l'autre à 30 D. Une autre artisane se démarque par ses créations à petits prix, à base de matières recyclées pour être réutilisées, des jeux éducatifs et des jouets pour les enfants. Une véritable attraction qui n'a pas perdu, au fil des ans, une once de son charme.

L'artisanat tunisien retrouve de plus en plus son éclat d'antan, à travers pareilles manifestations qui permettent de rapprocher les artisans du pays et de les soutenir. Pour rappel, ReONA est un projet de partenariat entre la Chambre des métiers de Frankfurt-Rhein-Main (HWK) et l'Office national de l'artisanat tunisien (ONA) qui vise à revitaliser le secteur de l'artisanat en Tunisie.