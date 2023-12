Madagascar: Diaspora - « Tsika jiaby festival » immense et rassembleur

Une première pour Madagascar et la diaspora française avec « Tsika jiaby festival », qui aura lieu au mois de mai 2024 au Château de Courson dans l'Essonne.

Rien que la première liste des groupes et des artistes qui y participeront donne l'eau à la bouche : AmbondronA, Rossy qui laisse le « tapôlaka glady » en héritage au patrimoine de la musique malgache, Jaojoby, Shyn et Denise, Olombelo Ricky au complet, Fenoamby, Rockürk, Marghe, Rajery et d'autres encore. Depuis l'indépendance de Madagascar, jamais autant d'artistes et groupes n'ont été rassemblés sur le sol « cocorico ».

Et ce ne sont pas de simples têtes d'affiche, ils et elles ont porté haut le flambeau malgache à l'étranger, mais ont aussi apporté une immense part au patrimoine artistique du pays. Le site d'accueil de l'événement est idéal pour ce genre de festival. Un château et un grand jardin pouvant accueillir des milliers de personnes. Il ne reste qu'à espérer l'organisation de « Tsika jiaby festival » à Madagascar, un de ces jours.