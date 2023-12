Tunisie: Ligue 2 / 12e journée - La JSK pour freiner la JSO

Jendouba sur du velours suivra ce qui se passera pour ses concurrents.

On accélère la cadence en Ligue 2 avec au programme de cet après-midi la première partie d'une 12e ronde qui s'annonce cruciale pour les places d'accessit comme pour les points du bonus à prendre dans l'optique du play-out. Dans le groupe A, le match des quasi-extrêmes aura lieu à Jendouba où le leader nordiste reçoit un CS Tabarka qui patauge dans le magma de la hiérarchie. Logiquement, Jendouba devrait surmonter cet obstacle et pourquoi pas accentuer son avance. Dauphin de Jendouba, la JSO est à l'épreuve du déplacement du côté du Hamda Laouani de Kairouan. Baroud d'honneur aghlabide ou confirmation d'El Omrane ? Réponse en fin d'après-midi.

CS Korba-CSHL : podium en jeu

Toujours volet podium, le CSHL n'a pas encore renoncé au leadership et espère même coiffer ses devanciers au poteau s'il bénéficie d'un destin favorable tout en ne laissant plus filer de points. Sauf que le périlleux déplacement à Korba n'a rien d'une sinécure pour les Verts, mais un sérieux examen face à des Cap-bonais qui comptent faire coup double : épingler le CSHL à leur tableau de chasse et lui damer le pion au classement, sachant que le CSK est au pied du podium, à deux encablures des banlieusards du sud.

A son tour, Radès n'a pas perdu espoir et entend mettre à profit quelques duels indirects pour monter davantage en grade. Cinquième au classement, à trois points du podium, l'ESR y croit et ne compte rien lâcher. Forcément, le déplacement à Kalaa, lanterne rouge du groupe A, nous en apprendra davantage sur les ambitions de l'ES Radès. Au milieu du tableau, Msaken évoluera à Oued Ellil et devra regarder dans le rétroviseur. A la réception des Sahéliens, l'ASOE, à son tour, doit gagner pour garder la tête hors de l'eau.

%

Ce sera aussi le cas entre l'ESHS et l'ASA qui doivent valider d'ici l'épilogue de la phase, et ce, afin de ne pas débuter le play-out avec un handicap. Enfin, dans le groupe B, un seul match est au menu d'aujourd'hui, alors que cinq rencontres sont épinglées pour demain. Ce match mettra aux prises l'ES Zarzis et les Fatimides de Mahdia. Troisième au classement, l'ESZ compte mettre à profit la réception de l'EMM pour prendre provisoirement les commandes devant la Zliza et le Croissant Chebbien. Quant à Mahdia, les points bonus dans l'optique du play-out sont dans ses pensées.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A

14h00 : AS Oued Ellil -CS Msaken

14h00 : CS Korba -CS Hammam-Lif

14h00 : Jendouba Sport -CS Tabarka

14h00 : ES Hammam-Sousse -AS Ariana

14h00 : Kalâa Sport -ES Radès

14h00 : JS Kairouanaise- JS Omrane

Groupe B