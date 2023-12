Afrique: Ligue des champions / 4e journée / Petro Luanda-EST (0-0) - Quelle souffrance !

L'EST, collée en défense et pas très appliquée devant, a joué avec le feu. Un point ramené de Luanda, mais que de débauche d'énergie et de sueurs froides Memiche et ses défenseurs ont subies !

Que retenir de ce deuxième résultat nul vierge entre l'EST et Petro ? Par rapport à l'aller à Radès, Petro a semblé moins percutant et moins rapide, et l'EST a semblé beaucoup moins entreprenante. Sur les deux matches, Petro Luanda paraît plus solide et plus technique, mais ce n'était pas non plus une équipe imbattable.

Et si l'EST osait plus hier surtout en deuxième mi -temps, où il y a eu deux occasions qu'il ne fallait pas rater ? en pressant haut, Ogbelu a récupéré la balle , et servi Rodrigues (64') qui s'est présenté face au gardien angolais, mais a traîné pour voir son tir intercepté. Quelques minutes plus tôt, Sasse, seul, a mal géré son coup de tête et la balle passe loin de la cage.

C'étaient les deux situations les plus dangereuses d'une Espérance qui a choisi de défendre en bloc à la première mi-temps. Ce fut un match maîtrisé par Petro Luanda, qui jouait sur deux et trois touches de balles, pour décomposer le bloc défensif sang et or. Heureusement pour le représentant tunisien que Memiche était là pour repousser le tir de Jaredi (26').

Avant cela, Kinito a raté une tête facile sur coup franc, alors que Gilberto, virevoltant, a mal tiré dans les mains de Memiche. En deuxième mi-temps, l'EST a avancé et y a cru, mais pas assez. Un Tka utilisé comme milieu de couloir droit, un Sasse sorti et un Ouahabi qui se place en milieu à la place de Zakarya El Ayeb, Tarek Thabet a usé de toutes ses cartes, mais sans trouver la faille.

Ce dernier quart d'heure illustre bien les difficultés tactiques de l'EST étouffée par les mouvements avec et sans ballon des Angolais. Au moins trois situations chaudes devant les buts de Memiche et sa défense qui ont résisté à la fatigue et à la facilité technique de Gilberto et Jaredi. Un point pas mal à prendre pour une EST qui a souffert pendant 90' devant un Petro plus complet mais qui a dosé ses efforts et n'a pas concrétisé ses moments forts. Pour l'EST, il y a beaucoup à faire pour être aussi solide et efficace qu'avant. Rien n'est encore joué dans ce groupe.