Ile Maurice: Un inspecteur blessé

Deux individus ont été arrêtés aux petites heures du matin, hier, à Grand-Baie. Il s'agit de Jean Michael Rodeur, un habitant de Roche-Bois, et Hurrysuraj Mittoo, un sans domicile fixe. Les deux hommes, tous deux âgés de 34 ans, s'apprêtaient à commettre un vol...

Les malfrats avaient ciblé un touriste qui se baladait sur la route royale. Mais leur plan a été déjoué par l'inspecteur Thakoor et ses hommes, les constables Chinkoo, Jogee, Rampare et Emrith de la Criminal Investigation Division (CID) de GrandBaie. Suite à une série de vols avec violence enregistrés dans le quartier, une opération a été mise en place. Les agents ont quadrillé une zone stratégique et ont entrepris un travail de surveillance. Deux individus suspects circulant sur une moto avec des casques intégraux ont été aperçus.

À un moment, ils étaient descendus du deux-roues et se dirigeaient vers le touriste. Les policiers se sont approchés d'eux et ont révélé leur identité. Les suspects ont pris la fuite mais ont été pris en chasse. Jean Michael Rodeur a sorti un sabre et a tenté d'agresser l'inspecteur de police. Ce dernier a bondi sur le suspect pour procéder à son arrestation. Ce faisant, il a alors été blessé au pouce. Des officiers sont parvenus à désarmer et immobiliser le suspect. «Misié, mo res RocheBois avek mo kamarad. Nou ti pou ménas sa dimounn pé marsé-la ar sab, apré kokin li alé», a déclaré le suspect lors de son arrestation.

%

Le passager en croupe, Hurrysuraj Mittoo, qui a aussi tenté de s'échapper, a été arrêté conjointement par la CID de Grand-Baie et l'Anti Drug and Smuggling Unit. L'un des sacs saisis sur leur moto contenait de l'héroïne estimée à Rs 1 200. «Misié, éroinn-la sa mo ti pou konsomé», a confié le suspect à la police.

L'inspecteur blessé a reçu des soins à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Jean Michael Rodeur a comparu en cour de district de Pamplemousses pour «bearing offensive weapon» et «assaulting police causing effsusion of blood». Quant à Hurrysuraj Mittoo, une accusation provisoire de possession de drogue a été retenue contre lui.