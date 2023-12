Ile Maurice: Encore de la pluie et des orages aujourd'hui

Dame nature n'a pas ménagé son souffle, hier, déchaînant pluies torrentielles et orages...

Des accumulations d'eau ont été signalées dans diverses régions, notamment à L'Escalier, Vieux-Grand-Port, Ecroignard, Camp-de-Masque-Pavé, Mahébourg, Sébastopol, Bel-Étang, Mare-Tabac, Camp-Carol et Grand-Baie. Les pompiers ont eu fort à faire pour évacuer l'eau dans différents endroits touchés par de fortes pluies qui ont arrosé abondamment l'Est, le Sud-Est et le Nord principalement à partir de 10 heures.

La station de Vacoas prévoit encore une journée pluvieuse aujourd'hui, accompagnée d'orages. Bien que toute l'île soit affectée, le Sud, l'Est et le Nord devraient une nouvelle fois être les plus touchés. «Il y aura des périodes d'accalmie, mais le temps restera pluvieux», indique un prévisionniste. La météo émettra un communiqué tôt ce matin pour informer le public sur la possibilité d'un avis de pluies torrentielles ou d'un autre niveau d'alerte. «Nous nous appuierons sur les données du radar pour déterminer quelles régions seront les plus touchées au cours de la journée.» Les conditions atmosphériques, le taux d'humidité dans l'air et d'autres facteurs favorisent la formation de nuages orageux dans la région. L'île est prise en étau entre deux zones de basse pression, l'une au nord de Saint-Brandon et l'autre au sud-ouest de la région. Les modèles numériques prévoient que le mauvais temps persistera jusqu'à jeudi. La zone d'instabilité s'éloignera ensuite de Maurice en direction du Sud-Est dans la soirée de demain.

Pour revenir à la journée d'hier, le taux de pluviométrie le plus élevé, entre 3 heures du matin et midi, a été enregistré à Rivière-des-Anguilles, avec 98,5 mm. L'île était alors déjà placée sous un avis de fortes pluies torrentielles. Un peu plus tôt dans la matinée, la station de Vacoas avait émis un avis de fortes pluies. Les dernières données démontrent qu'entre 16 heures lundi et la même heure le lendemain, la pluviométrie la plus élevée a été enregistrée à Belle-Mare, avec 190 mm de pluie. Le pluviomètre de Nouvelle-Découverte indiquait 136,2 mm pour la même période. Bilan de la journée d'hier : 500 familles ont été privées d'électricité à Trou-d'Eau-Douce, la fourniture en eau potable a été interrompue dans plusieurs régions du Sud-Est et des maisons ont été inondées dans diverses localités.