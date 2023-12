Cote d'Ivoire: Daloa - Les douanes détruisent 12 millions de francs CFA de produits prohibés

La direction régionale des douanes de Man a procédé à l'incinération de cigarettes et de médicaments de qualité inférieure, d'une valeur totale estimée à plus de douze millions de francs CFA, le mardi 19 décembre 2023, à Daloa, en présence des représentants des autorités administratives et judiciaires. « Il s'agit notamment de cigarettes, de sirops, de seringues et de divers comprimés de contrebande, saisis en majorité dans les localités de Séguéla et Vavoua », a indiqué le chef de subdivision des drogues et stupéfiants à la direction régionale des douanes de Man, capitaine Boyeand Anicet Jean-Martial.

« Ces opérations ont été menées de mars 2023 à décembre 2023 dont 210kgs de cigarettes et 2179kgs de médicaments de qualité inférieure pour un coût global de douze millions cinq cent quatre- vingt dix-sept mille cinq cent francs CFA (12 597 500 francs CFA) », a-t-il déclaré. Il a également annoncé des arrestations, dont une femme qui doit répondre de ses actes devant la justice. Pour sa part, le sous-préfet de Daloa, Massouma Méïté, a félicité les douanes pour cette baisse du volume des saisies, estimant qu'elle témoigne de la qualité du travail que réalisent ses agents chargés de la lutte contre la contrefaçon, les stupéfiants et les drogues à la direction régionale de Man ainsi qu'à la sous-direction des opérations, de la surveillance, et du contrôle de Daloa.

Il a interpellé les trafiquants sur les conséquences néfastes de ces produits prohibés non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur l'économie nationale« À travers ces faux médicaments et produits que nous venons d'incinérer, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. En tant que tel, nos forces de l'ordre seront toujours là pour les traquer », a-t-il averti. Pour rappel, l'année dernière, plus de 6 tonnes de produits de la même espèce, ayant également été saisis dans les mêmes conditions par le même service, avaient été incinérés.