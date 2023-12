Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance/Contrôle et audit internes - Le top management se dote d'outils

Former les ordonnateurs et responsables de programme sur les enjeux de la mise en place future du contrôle et de l'audit internes dans les ministères. Tel est l'objectif du séminaire ouvert, le lundi 18 décembre 2023, à Abidjan-Plateau qui a porté sur le rôle et les responsabilités du Top management, à savoir les ordonnateurs et responsables de programme dans les ministères.

Cette rencontre va aussi doter les parties prenantes d'outils nécessaires pour la réussite de contrôle et d'audit internes. Ce séminaire qui a pour thème : « Sensibiliser le Top management à son rôle et ses responsabilités en matière de contrôle et d'audit internes » servira également de cadre d'échanges et de discussion pouvant aboutir à relever les préoccupations, craintes et difficultés éventuelles.

Dispositifs de gestion et de gouvernance, le contrôle et l'audit internes ne sont pas encore bien connus et maîtrisés par les ordonnateurs et les responsables de programme ministériels. « C'est pourquoi l'Inspection générale d'État, en sa qualité d'organe supérieur de contrôle de l'ordre administratif, a jugé primordial de sensibiliser les acteurs clés en matière de contrôle et d'audit internes. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation du présent séminaire », a justifié Yao Charles Kouassi, directeur de cabinet de l'Inspecteur général d'État, le lundi 18 décembre 2023, à la cérémonie d'ouverture du séminaire.

%

Cette rencontre se déroulera sur quatre jours, en deux sessions à raison de quarante-cinq participants par session. Elle sera animée par un cabinet de formation expérimenté.

Sept modules de formation seront présentés par le formateur Grah Félix Gohi, expert consultant. Lesquels modules concernent la place du contrôle interne et de l'audit interne dans la performance des finances publiques ; la synergie entre contrôle interne et audit interne ; la mesure de la performance et l'évaluation des résultats, le rôle de l'audit interne dans la Loi organique relative aux lois de finances.

« L'objectif est de consolider vos connaissances et de vous doter de tous les moyens nécessaires pour bâtir ensemble une administration ivoirienne moderne et performante, capable de répondre aux besoins de plus en plus complexes de nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Et de renchérir : « cette formation devra ainsi vous permettre de suivre la mise en place d'un système de contrôle et d'audit internes dans vos ministères, d'être mieux outillés pour analyser, évaluer et traiter les risques liés à vos services et oeuvrer pour la sensibilisation de vos collaborateurs ».

Le contrôle et l'audit internes ne sont pas encore bien connus et maîtrisés par les ordonnateurs et les responsables de programme ministériels.