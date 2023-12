Algérie: Adrar - Des acquis importants au profit de l'enfance

ADRAR — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a mis en exergue, mardi soir à Adrar, les acquis obtenus au profit de l'enfance dans cette wilaya.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue de sa visite à Adrar, Mme Cherfi a précisé que "des acquis importants ont été obtenus au profit de l'enfance dans cette wilaya, qui est, a-t-elle dit, l'amie des enfants au regard de ses efforts visant à impliquer cette catégorie dans les nombreux domaines la concernant".

Elle a souligné, à ce propos, que la création de nombreuses initiatives locales en faveur de cette catégorie à l'instar du "Club du petit journaliste", "Le petit agriculteur" et "Le petit récitant du Coran", sont autant d'expériences qui démontrent que l'enfant exerce ses droits, d'où la nécessité, a-t-elle dit, de valoriser ces initiatives qui contribuent à la promotion et à la protection des droits de l'enfant dans notre pays.

Cette visite dans la wilaya d'Adrar s'inscrit dans le cadre des missions de la Délégation et coïncide avec la date de l'adoption par l'Algérie de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), vu l'importance majeure que l'Algérie accorde à "la protection et la promotion des droits de l'enfant".

Mme Cherfi a rappelé, à cet égard, que le dossier de l'enfance en Algérie est l'une des priorités du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

%

En novembre dernier, une commission nationale, composée de représentants de différents secteurs, de spécialistes et d'acteurs de la société civile, a été installée pour l'élaboration du plan d'action national de l'enfance, et ce, en coordination avec le Conseil national économique, social et de l'environnement (CNESE), a rappelé la même responsable.

Mme Cherfi a précisé qu'il a été procédé, en 2019, à l'installation de la commission thématique chargée de la santé de l'enfant, en coordination avec le ministère de la Santé. Cette commission est actuellement composée de médecins spécialistes en santé mentale de l'enfant et de l'adolescent (pédopsychiatres) et a mené plusieurs activités au niveau de la wilaya d'Adrar, notamment la prise en charge des enfants atteints du spectre de l'autisme et de handicaps légers.

Lors de cette visite à laquelle a pris part la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Katarina Johansson, ainsi que des pédopsychiatres, Mme Cherfi a inspecté plusieurs établissements concernés par la prise en charge de l'enfant.

A noter que la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, se rendra mercredi dans la wilaya de Timimoun.