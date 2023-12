Sénégal: Saint-Louis / Ouverture officielle des classes de formation école-entreprise - 864 jeunes de 45 classes ouvertes dans 10 régions seront enrôlés par 204 entreprises formatrices

Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Cissé Kane Ndao, a procédé hier, mardi, à l'ouverture officielle des classes de formation école-entreprise pour l'année 2023-2024. 45 classes de formation sont ainsi ouvertes dans 10 régions avec 864 jeunes qui seront enrôlés par 204 entreprises formatrices. L'autorité a magnifié les résultats obtenus jusqu'ici dans le cadre de la mise en oeuvre de ce Programme de Formation École-Entreprise (PF2E).

La cérémonie d'ouverture officielle des classes du Programme de Formation Ecole-Entreprise (PF2E) pour l'année 2023/2024 a eu lieu hier, mardi, dans la ville de Saint-Louis. Une cérémonie présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Cissé Kane Ndao. Il a déclaré qu'à Saint-Louis, ils sont 120 apprenants, tous des jeunes âgés entre 15 et 35 ans qui seront enrôlés par 38 entreprises, et qui vont bénéficier d'une formation Ecole-Entreprise dans les secteurs prioritaires ciblés par le PF2E comme l'agro-business, le numérique, l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Il a salué le leadership de la coordonnatrice qui a réussi à donner une nouvelle impulsion au PF2E.

Ce qui, selon lui, a valu les résultats probants obtenus. « Parmi les 2149 apprenants, 316 se sont présentés à la certification et 266 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite impressionnant de 87,7% », a-t-il fait savoir. Pour lui, l'importante adhésion des entreprises locales de l'hôtellerie restauration et l'engagement des établissements de Formation Professionnelle à prendre en charge les alternances sont les preuves de l'efficacité de ce programme dans la région de Saint-Louis qui est historique et qui prend à cœur la réussite de la formation dual.

« Au total, quarante-cinq (45) classes de Formation Ecole-Entreprise seront ouvertes dans 10 régions du Sénégal, et 864 jeunes seront enrôlés par 204 entreprises formatrices. Ces jeunes vont bénéficier d'une formation Ecole-Entreprise dans les régions de Dakar (162 apprenants); Diourbel (154 apprenants); Kaolack (79 apprenants) ; Louga (75 apprenants); Matam (80 apprenants); Tambacounda (60 apprenants); Thiés (80 apprenants); Ziguinchor (55 apprenants) et Saint-Louis (120 apprenants) enrôlés par 38 entreprises. Il a cependant profité de l'occasion pour inviter les apprenants de Saint-Louis à être des modèles, à s'approprier certaines valeurs dans la vie de tous les jours tout en faisant preuve d'assiduité, de ponctualité et d'abnégation durant leur formation, avec un bon comportement pour réussir et entrer de plein pied dans le monde du travail et de l'entreprenariat. Cissé Kane Ndao a précisé aussi que les apprenants vont passer 80 heures dans les entreprises sur les 100 heures d'apprentissage, et les 20 heures restantes seront consacrées à la formation dans les centres de ressources, avec à la sortie des diplômes reconnus par l'Etat du Sénégal.