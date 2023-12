Sénégal: Désenclavement du département de Rufisque - Amadou Ba annonce un programme spécial de 80 milliards

Le Premier ministre Amadou Bâ a annoncé ce mardi un programme spécial pour le désenclavement du département de Rufisque. Le chef du gouvernement était à Rufisque pour le lancement des travaux d'aménagement et de pavage du boulevard communément appelé des « 30 m » entre les cités Tawfekh, Taco, terminus 77 et CEM Tacko .

Le Premier-ministre a annoncé ce mardi un programme spécial de voirie urbaine et d'assainissement pour le département de Rufisque. Ce programme qui sera d'un coût de 80 milliards de francs sera présenté au cours d'un conseil présidentiel sur Rufisque qui sera bientôt tenu. « Ce programme va intégrer un important volet d'assainissement des eaux pluviales et de construction d'autoponts dont deux sur la route nationale n° 1 à hauteur du Rond-Point Djoutiba et au niveau du croisement de Layousse pour un coût de plus de 80 milliards de francs » a dit le Premier-ministre.

Amadou Bâ a fait l'annonce à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de l'aménagement du boulevard des « 30 mètres » qui traverse les cités Tawfekh, cité Taco, terminus 77 et CEM Tacko jusqu'à Fass Conteneur, entre les communes de Rufisque Ouest et Rufisque Nord. Des travaux, qui s'inscrivent dans le cadre de Programme Spécial de Désenclavement et consistent à l'aménagement et pavage du boulevard sur un linéaire de 4 km. Une chaussée de 7,20m de largeur avec des trottoirs de deux fois 1,5m, de part et d'autres de la voie sera réalisée sur le tracé avec des pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur. Les travaux concernant cet axe seront réalisés par la société Henan Chine pour un coût de 4,5 milliards.

D'autres tronçons sont prévus dans un cadre plus large dans diverses communes du département, sont confiés à la société EIFFAGE et consisteront à la réalisation de la même voirie, à travers plusieurs autres axes des communes du département de Rufisque. C'est un programme spécial de désenclavement dans le département de Rufisque dont le coût montant global est estimé à 17,5 milliards. Il s'agit de réaliser la voirie urbaine avec un volet assainissement routier, des caniveaux en béton armé, en plus d'une composante portant sur l'entretien routier sur une longueur de 11km.

D'une durée d'exécution de 20 mois, l'objectif visé est d'assurer le désenclavement des communes du département de Rufisque afin d'y soutenir la croissance économique. « Cet important programme prévu dans le département dont les travaux dureront 20 mois, répondra aux besoins croissants de la population rufisquoise, favorisera la croissance économique et améliorera l'accessibilité dans certains quartiers, ainsi que la sécurité routière » a expliqué le Chef du gouvernement. A l'accueil du Premier ministre, le maire de Rufisque-Ouest a remercié le chef du gouvernement et félicité les ministres du département et les députés pour leur engagement pour le lancement de ces travaux.

Le maire de la ville exprime ses réserves et se fait huer

Pour sa part, le maire de la ville a failli gâcher la fête, en prenant la parole pour attaquer le gouvernement et évoquer le retard dans la finalisation des travaux sur le boulevard Maurice Gueye. En effet, Oumar Cissé a voulu exprimer son scepticisme quant à l'achèvement des travaux mais certaines personnes ne l'ont pas laissé poursuivre et l'ont hué au point qu'il ne pouvait pas finir son discours. Finalement sur intervention du maire de Rufisque Ouest, il a accepté de quitter le pupitre et la rencontre.