Ile Maurice: «L'A380 d'Emirates a écrit une page majeure de l'histoire de l'aviation mauricienne»

interview

Emirates a introduit son A380 sur la destination Maurice en décembre 2013. Avec 1 130 sièges vers Maurice sur les deux vols quotidiens de cet emblématique avion, Emirates met plus de 410 000 sièges par an au service de la destination. Oomar Ramtoola, Manager d'Emirates pour les îles de l'océan Indien, nous en dit plus.

Quelles sont vos réflexions sur les dix ans d'opérations de l'A380 d'Emirates vers Maurice ?

L'introduction du vol de l'A380 d'Emirates vers Maurice a marqué un moment historique pour l'aviation africaine, bien que son succès ait été initialement accueilli avec scepticisme en raison de sa nouveauté. Malgré ce risque perçu, notre approche innovante et la collaboration avec les acteurs de l'industrie ont nourri notre enthousiasme. Le risque en valait la peine, car l'A380 est rapidement devenu un succès auprès des clients. En moins d'un an, en raison de la demande sur la route, le service A380 est passé à deux vols par jour, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de l'aviation mauricienne.

L'une des caractéristiques remarquables de l'expérience à bord était le «on-board lounge», permettant aux passagers de la classe Affaires et de la Première Classe de réseauter et de prendre un verre à 40 000 pieds. Cela a suscité un énorme engouement. De plus, nos A380 étaient équipés du Wi-Fi, offrant une connectivité complète aux passagers pendant leurs vols, ce qui a ajouté à son attrait global. En plus des services signature que l'A380 offre, il a également offert une plus grande capacité vers Maurice, une nécessité surtout pendant les périodes de pointe. Personnellement, je suis fier du succès de l'A380 vers Maurice et j'exprime ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à ces réalisations au cours de la dernière décennie.

%

Quelle a été la contribution d'Emirates à notre secteur touristique ?

Emirates est considérée comme un partenaire de confiance par l'industrie du tourisme, soutenant Maurice depuis 21 ans. Notre compagnie aérienne a joué un rôle crucial en assurant la stabilité du secteur touristique grâce à des connexions fiables, renforçant ainsi notre position en tant que plus grande compagnie aérienne internationale reliant Maurice au reste du monde. Nous avons notamment ouvert de nouveaux marchés touristiques en Russie, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Chaque jour, les deux vols d'Emirates offrent 1 130 sièges vers Maurice, représentant plus de 410 000 sièges vers la destination par an, soit environ 35 % des arrivées touristiques sur l'île.

Nous entretenons un partenariat étroit avec le ministère du Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority, partageant ensemble les succès obtenus. Cette collaboration a été mutuellement bénéfique et offre un grand potentiel de croissance future. Je tiens également à exprimer nos remerciements à Air Mauritius, notre «code-share partner» sur la route Dubaï-Maurice, avec qui nous avons entretenu d'excellentes relations au fil des ans.

Êtes-vous favorable à ce que Maurice adopte une politique d'accès aérien plus ouverte ?

Les décisions concernant les politiques d'accès aérien relèvent des autorités. Cependant, avec 14 vols hebdomadaires vers Maurice et des connexions pratiques à travers notre hub de Dubaï vers près de 140 destinations, Emirates assure déjà la connectivité mondiale de l'île.

Quels sont vos projets futurs pour Maurice ?

Emirates demeure engagée à offrir de la visibilité à Maurice à travers son réseau mondial, un élément crucial pour toute destination. Alors que la compagnie s'étend à l'échelle mondiale, Maurice bénéficie d'une portée internationale accrue, ouvrant potentiellement de nouveaux marchés. L'engagement d'Emirates envers la satisfaction des clients, reflété dans ses offres inégalées, notamment les 6 500 chaînes de divertissement à la demande nommées ice dans toutes les classes, le caviar illimité en Première Classe, un menu cinéma et une vaste sélection végétalienne, contribue à améliorer son attrait. Le partenariat entre Emirates et Maurice est mutuellement avantageux, créant une win-win situation pour les deux entités.

Quelles sont les nouvelles exigences du voyageur moderne ?

Les voyageurs modernes recherchent une expérience sans faille dès le début lorsqu'ils choisissent leur destination. Ils désirent des processus de réservation efficaces et un voyage sans tracas avec une compagnie aérienne fiable. Emirates s'aligne parfaitement sur ces attentes, offrant un service de haute qualité. De plus, les voyageurs recherchent des destinations correspondant à leurs préférences et offrant un bon rapport qualité-prix. Maurice se distingue par ses offres touristiques exceptionnelles, portées par la beauté naturelle, des normes de service élevées et la qualité des complexes hôteliers.

Les nouvelles préférences de voyage tendent vers des voyages plus expérientiels et culturellement immersifs. Compte tenu du riche patrimoine culturel de Maurice, je crois qu'il existe une opportunité fantastique de réfléchir et de mettre en oeuvre des approches innovantes pour intégrer ces aspects culturels de manière plus marquée dans l'ensemble des offres de l'île.