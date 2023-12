Ile Maurice: Le rapport de l'Electoral Boundaries Commission 2020 approuvé

Les prochaines élections générales se dérouleront avec des développements importants dans plusieurs circonscriptions avec la nouvelle délimitation de plusieurs d'entre elles comme préconisées par le rapport de l' Electoral Boundaries Commission (EBC) de 2020. Le rapport a été approuvé en début de soirée hier après des débats qui se sont échelonnés sur deux séances.

Le Premier ministre, qui avait présenté la motion et qui, après avoir parlé d'un exercice compliqué de la part de l'EBC, a rejeté les arguments de l'opposition à l'effet que la motion est présentée à la veille des élections générales. «Je l'ai dit publiquement et je le redis aujourd'hui que mon gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat.» Et d'ajouter que légalement, les élections peuvent se tenir en 2025. À un membre du gouvernement qui semblait être heureux de cette annonce, le Premier ministre lui a fait cette remarque suivante : «Don't get too excited.»

Pravind Jugnauth a été très critique envers l'opposition, en particulier envers Osman Mahomed. Il a affirmé qu'il ne comprend pas comment le député a pu dire qu'il y aura 90 000 électeurs qui changeront de circonscription. La délimitation des circonscriptions ne concernera en fait que 45 589 électeurs. De plus, rejetant une affirmation du député rouge à l'effet que la commission électorale a dû «corriger» 130 000 noms, il a laissé entendre qu'il n'y a rien d'anormal à cela. Car après l'exercice d'enregistrement des électeurs à domicile, ils sont priés de vérifier si leurs noms sont bien écrits, surtout durant le mois de mai. Pravind Jugnauth a salué le travail de la commission qui a ramené le ratio d'électeurs de 3 :1 à 2 :1 par rapport à la plus grande circonscription à la plus petite. Il s'en est pris au député car, selon lui, il a fait état de gerrymandering, soit le fait de favoriser une circonscription par rapport à une autre.

De son côté, Alan Ganoo a exprimé sa «tristesse» car il devra se séparer de 16 233 électeurs. «La circonscription de Savanne-Rivière-Noire subira le changement le plus important. Des électeurs de Bassin et de Kennedy voteront dans la circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes (no 18). C'était une histoire d'amour entre ces électeurs et moi pendant 41 ans et ils m'ont toujours reçu chaleureusement. Néanmoins, les circonscriptions nos14 et 18 sont voisines et la PPS Tania Diolle s'occupera d'eux...»

Steve Obeegadoo s'est, quant à lui, dit étonné que le leader de l'opposition ni aucun autre membre du Parti mauricien social-démocrate n'a osé intervenir sur cette motion, alors que généralement, un leader de l'opposition prend la parole sur une telle motion. Il a été très critique envers Osman Mahomed, qui, selon lui, a été le porte-parole du Parti travailliste lors de cette motion. «Il a marqué l'histoire d'une façon honteuse en voulant faire croire que cet exercice de l'EBC est du gerrymandering.»

À noter que le Parlement a été ajourné au 26 mars 2024.