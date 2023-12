Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'ECC et la CENCO déploient 25 000 observateurs

Les églises catholique et protestante de la RDC ont prévu de déployer une mission d'observation électorale (MOE) de 25.000 citoyens pour les élections de ce mercredi 20 décembre 2023 à travers la République démocratique du Congo.

C'est ce qu'a déclaré le Pasteur Éric Nsenga, porte-parole de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et co-coordonnateur de la mission d'observation CENCO-ECC au cours d'une conférence de presse mardi 19 décembre à Kinshasa.

Selon lui, cette mission d'observation fournira des informations sur le déroulement des scrutins en temps réel :

« La MOE CENCO-ECC observera les élections et fournira des informations systématiques, précises et opportunes sur le processus du jour du scrutin à trois séquences : à 10h00, à 14h00 et à 17h00. Ses observateurs utiliseront une liste de contrôle standardisé pour recueillir les informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux de vote de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections ».

Outre l'observation du déroulement des scrutins, la MOE a aussi un système de dépouillement parallèle :

« C'est une approche beaucoup plus scientifique. La MOE CENCO-ECC vérifiera de manière indépendante les résultats de l'élection après que la CENI a proclamé un vainqueur, c'est-à dire et par ce que c'est une question épineuse et qui soulève trop de débats, cela sera fait avant la publication définitive par la Cour Constitutionnelle ».

Ainsi, le pasteur Éric Nsenga a recommandé notamment à la CENI de veiller à ce que les élections se déroulent de manière transparente et crédible et que tout se passe en une seule journée, celle du 20 décembre.