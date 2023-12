Afrique de l'Ouest: Mr Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) achève son voyage d'étude et rend visite à son homologue ougandais

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, s'est embarqué pour un voyage d'étude avec RippleNami en Ouganda. L'objectif était de mieux comprendre la mise en oeuvre d'un Système de Mobilisation de l'Impôt Foncier que RippleNami a réussi à obtenir dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) - construction, exploitation et transfert (BOT) pour l'autorité fiscale ougandaise.

Lors de sa visite de courtoisie à l'Administration Fiscale de l'Ouganda (URA), le directeur général a exprimé sa gratitude à son homologue ougandais pour l'accueil chaleureux et le soutien continu qu'il a accordés à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). Il a souligné l'histoire fructueuse des visites de référence, depuis SYDONIA ++ et SYDONIA World jusqu'au plus récent système de suivi numérique des marchandises soumises à accises avec SICPA. Il a notamment souligné que les deux systèmes SYDONIA avaient été développés par des Ougandais pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Le directeur général a également reconnu l'expertise inestimable partagée par le personnel de l'Administration Fiscale de l'Ouganda (URA) dans des domaines tels que l'audit des télécommunications, la gestion des risques et l'analyse des données. Cet échange de connaissances a non seulement renforcé les liens entre les deux autorités fiscales, mais a également contribué à l'aptitude de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) à mettre en oeuvre avec succès des systèmes et des solutions avancés.

La délégation de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a pu observer le Système de Mobilisation de l'Impôt Foncier en action. La relation de collaboration entre la Gambie et l'Ouganda a démontré un fort esprit de coopération sud-sud entre les deux nations.

