Afrique de l'Ouest: Le journal The Point lance la première application mobile de la presse gambienne

La direction du journal The Point a lancé vendredi la toute première application mobile du journal, baptisée PointApp.

L'application marque le début de la transformation numérique d'un journal qui a vaillamment mené la lutte pour la défense des droits de l'Homme, a été le porte-parole des sans-voix et a informé le public sur les faits et sujets d'actualité, et ce, pendant plus de trois décennies de publication.

La présentation de l'application a eu lieu au bureau du journal The Point dans le cadre des activités marquant le 32e anniversaire du journal. L'occasion a également servi de plateforme pour se souvenir du regretté Deyda Hydara, cofondateur et rédacteur en chef du journal The Point, assassiné par les junglers sur les ordres de l'ancien président, Yahya Jammeh.

Lors de la cérémonie de lancement, Baba Hydara, co-éditeur du journal, a noté que le journal considère primordial la diffusion des informations concernant la Gambie au reste du monde par le biais d'une application mobile.

Muhammed S. Bah, président de l'Union de la Presse Gambienne (GPU) et l'orateur invité pour l'occasion, a déclaré que la création de l'application numérique mobile est une bonne initiative.

.Mr Bah s'est également exprimé sur le lancement de l'application mobile, déclarant qu'elle permettra de capturer l'attention des jeunes qui sont principalement obsédés par les téléphones portables et l'espace numérique.

Il a déclaré que grâce au lancement de l'application, le journal sera compétitif à la fois en ligne et hors ligne. Il a félicité Baba Hydara pour sa clairvoyance et a également exhorté le journal The Point à redoubler d'efforts et à jouer un rôle plus important dans le paysage médiatique actuel de la Gambie.

M.S. Bah a également rendu hommage à feu Deyda Hydara pour avoir été l'un des pères fondateurs de l'Union de la Presse Gambienne. « Il a également été le deuxième président de l'Union de la Presse Gambienne (GPU), qui a été cofondé par Pap Saine, alors secrétaire général du GPU, » a-t-il rappelé, ajoutant que le GPU a été créé en 1978 et enregistré en 1979.

Il a confirmé que cela était dû à la position ferme de feu Deyda Hydara et de Pap Saine, qui ont constamment prôné la protection non seulement des médias, mais également de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en général.

Le président de l'Union de la Presse Gambienne (GPU) a dépeint le journal The Point comme étant un acteur important du paysage médiatique de la Gambie.

Mr Pap Saine, co-éditeur du journal s'est exprimé sur les progrès du journal The Point. Il a déclaré que ces succès sont dus à un travail d'équipe qui a permis à l'institution d'atteindre son niveau actuel.

Il a rendu un vibrant hommage au personnel du journal, tout en leur rappelant les nombreux hauts dignitaires qui sont passés par le journal The Point, qualifiant cela de réussite pour l'institution.

L'application The Point signifie que « vous pouvez lire tous nos articles, nos chroniques, nos analyses, nos perspectives et nos opinions sur votre téléphone portable. Chaque fois que nous téléchargeons un article, y compris des informations de dernière minute, il est possible d'y accéder facilement sans passer par www.thpoint.gm, » a déclaré Mr Bekai, le rédacteur-en-chef.

« Il s'agit donc essentiellement de faciliter l'accès rapide, prompt et gratuit aux informations du journal The Point. »

