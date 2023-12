Angola: L'Agence Nationale Maritime préoccupée par les invasions des périmètres des plateformes pétrolières

Luanda — La présidente du Conseil d'administration de l'Agence Nationale Maritime (AMN), Anisabel Costa, a exprimé mardi, à Luanda, sa préoccupation face aux invasions des périmètres des plates-formes pétrolières et des zones frontalières des pays voisins.

S'adressant à la presse en marge du 1er Conseil Technique de l'Agence Nationale Maritime, sous le slogan « Stratégies pour une meilleure gestion du secteur maritime - portuaire », la responsable a dit que les navires de pêche artisanale se mettent en danger et mettent également en risque les autres actifs de l'État en mer.

Elle a reconnu que le mauvais état des navires les amène à quitter la juridiction angolaise et à se mettre en danger, affaiblissant souvent la coopération avec d'autres pays.

Elle a en revanche reconnu que l'AMN doit améliorer l'encadrement et être plus affirmée dans son travail de sensibilisation des navigants.

Malgré les efforts continus pour maintenir la stabilité, Anisabel Costa a estimé que la sécurité maritime nationale reste fragile.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Aviation civile, maritime et portuaire, Rui Carreira, a indiqué, dans son discours d'ouverture au Conseil de l'AMN, qu'il est nécessaire de renforcer le pacte législatif et réglementaire, ainsi que de créer des conditions objectives pour sa mise en oeuvre efficace.

%

« Il est nécessaire de suivre les voies de la transformation numérique et de réduire l'impact environnemental, dans le cadre d'initiatives d'économie bleue, comme l'investissement dans le capital humain avec une formation et une valorisation adéquates », a-t-elle ajouté.

Il a expliqué qu'avec un littoral de plus de 1.600 kilomètres, le secteur maritime et portuaire devrait être un employeur majeur et un catalyseur important pour élever le niveau technique et professionnel des jeunes.

Participent à la réunion les autorités nationales et les spécialistes de la chaîne du secteur maritime et portuaire angolais.

Les participants discutent d' entre autres questions, l'importance du Conseil Technique et la Régulation du Secteur Maritime, le rôle des Ports et l'utilisation des Technologies pour faciliter les affaires portuaires et l'équilibre du service de cabotage Nord et la projection du cabotage Sud.