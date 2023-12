Angola: HGL suspend un médecin après le décès d'un patient

Luanda — La Direction de l'Hôpital Général de Luanda (HGL) a suspendu lundi, le médecin de garde dimanche 17, pour négligence présumée dans les soins du patient Fernando João Cassule, 15 ans.

Dans un communiqué, l'hôpital informe qu'à cette date, le mineur a été admis aux urgences de Médecine Interne, accompagné de membres de sa famille, dans un état clinique critique, ayant été accueilli par l'équipe de garde, mais en raison d'une prétendue négligence dans du côté du médecin, il est mort.

Compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, explique la Direction de l'Unité Hospitalière, une équipe d'enquête multisectorielle a été créée, composée de techniciens du Ministère de la Santé et du Gouvernorat Provincial de Luanda, pour déterminer les faits et les véritables coupables.

Parmi les mesures disciplinaires, outre la suspension, pendant la durée de l'enquête, il est proposé d'informer les organismes d'enquête concernés et de communiquer à l'Ordre des Médecins d'Angola, pour traiter l'affaire dans un forum du code éthique et déontologique.

L'Hôpital Général de Luanda regrette ce qui s'est passé et présente à la famille endeuillée ses plus sincères condoléances, et affirme maintenir son engagement inaliénable en faveur de l'éthique et de la déontologie, pour l'humanisation des services.

Il fait également référence à l'agression du père de la victime par le médecin et réitère l'engagement de tout faire pour, après enquête sur les faits, tenir les personnes impliquées pour responsables de manière exemplaire, afin d'éviter que des épisodes de cette nature ne se reproduisent.

L'unité a une capacité de plus de 300 lits et dessert 800 patients par jour, avec un équipement technologique de pointe.

Elle comprend les spécialités de pédiatrie, médecine, obstétrique et gynécologie, chirurgie et orthopédie, physiothérapie, ophtalmologie, hémodialyse et soins intensifs.