Maroc: 14è mise en service de 2023 - L'ONEE renforce et sécurise l'alimentation en eau potable des villes de Zagora et Agdz

Rabat — L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a procédé, vendredi 1er décembre 2023, à la mise en production d'un important projet de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable des villes de Zagora et Agdz et des communes avoisinantes à partir du barrage Agdz.

D'un coût global d'environ 730 Millions de Dirhams, financé par un prêt de la Banque Africaine de Développement (BAD), ce projet comprend la réalisation d'une station de traitement pour un débit nominal de 21.600 m3 par jour, la fourniture et la pose de 127 km de canalisations de diamètres variant de 500 à 900 mm, souligne l'ONEE dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

Ce projet d'envergure, qui s'inscrit dans le cadre du Programme National pour l'Approvisionnement en Eau Potable et l'Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 Janvier 2020 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, permettra la sécurisation de la desserte en eau potable des villes précitées et des communes limitrophes à l'horizon 2040, bénéficiant à une population globale de plus de 300.000 habitants, indique-t-on.

Cet important projet contribuera également à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socio-économique de la Région, ajoute la même source.