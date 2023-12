Maroc: INDH - 264 projets d'une valeur de 92 millions de dirhams réalisés à Sidi Ifni depuis 2019

Sidi Ifni — Quelque 264 projets d'un coût d'environ 92 millions de dirhams, dont 86,519 millions de dirhams comme contribution de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ont été réalisés dans la province de Sidi Ifni durant la période allant de 2019 à 2023.

Ces chiffres ont été dévoilés lors de la 4ème réunion du comité provincial de développement humain (CPDH) à Sidi Ifni au titre de l'année 2023, tenue récemment sous la présidence du gouverneur de la province, Hassan Sadki.

Ces projets sont répartis entre les quatre programmes de la troisième phase de l'INDH.

Dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, 121 projets ont été financés avec une enveloppe s'élevant à 19,494 millions de dirhams, 97 projets au titre du programme d'impulsion du capital humain pour les générations montantes (47,123 millions de dirhams), 36 projets dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité (17,433 millions de dirhams) et 10 projets pour le programme visant à réduire le déficit des infrastructures et des services de base dans les quartiers sous- équipées (7,917 millions de dirhams).

Au cours de cette réunion, deux projets ont été approuvés : Le premier concerne l'équipement de Dar Taliba dans la commune Ibdar pour un montant total de 500.000 dirhams, dont 300.000 dirhams comme contribution de l'INDH dans le cadre du programme de réduction du déficit des infrastructures et des services de base dans les quartiers sous- équipés.

Quant au deuxième projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, il porte sur une convention de partenariat visant à soutenir les artisans et coopératives artisanales de la province pour un budget de 350.000 dirhams, dont une contribution de 100.000 dirhams de l'INDH, 200.000 dirhams du conseil provincial de Sidi Ifni et 50.000 dirhams de la chambre d'artisanat.

La réunion a également décidé l'annulation de certains projets précédemment approuvés par le CPDH et dont les porteurs n'ont pas rempli leurs engagements et obligations.