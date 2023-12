Afrique: Eco-d'Afrique - La Chine supprime les droits de douane pour six pays africains

Les autorités douanières chinoises ont récemment fait part de la suppression des droits de douane sur les marchandises provenant de six nations africaines les moins développées. Cette exemption, qui concerne 98% des importations en provenance d'Angola, Gambie, République démocratique du Congo, Madagascar, Mali et Mauritanie, vise à élargir leur accès au marché chinois.

L'objectif de cette mesure est de favoriser la diversification des exportations de ces pays vers la Chine. Elle vise également à rééquilibrer les échanges commerciaux en aidant ces nations africaines à ajuster leur balance commerciale avec la Chine.

Cette annonce fait suite à une initiative similaire prise en novembre 2022, où dix autres pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Malawi, Sao Tomé-et-Principe, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie avaient bénéficié de cette mesure entrée en vigueur dès le 1er décembre 2022.

Cependant, pour ces pays, le principal défi réside dans leur capacité à produire et exporter des biens conformes aux exigences du marché chinois. Au-delà des droits de douane, ils doivent surmonter d'autres obstacles, notamment les barrières non-tarifaires pour pouvoir tirer pleinement parti de cette opportunité.

14,2 milliards $ de transactions entre partenaires africains et américains

Prosper Africa --l'initiative lancée par le gouvernement américain en 2018 visant à faciliter les relations commerciales et les investissements entre l'Afrique et les Etats-Unis-- annonce 547 nouvelles transactions d'affaires totalisant 14,2 milliards de dollars entre les Etats-Unis et l'Afrique depuis le sommet entre leaders des deux groupes de partenaires en décembre 2022.

British A. Robinson, coordinatrice de Prosper Africa, a déclaré : «La communauté internationale des investisseurs reconnaît de plus en plus le potentiel et le dynamisme exceptionnels du marché africain. L'Afrique, avec sa population jeune la plus importante au monde, offre des opportunités considérables pour des entreprises viables générant de l'emploi et contribuant à une prospérité partagée».

Selon l'organisation, ces transactions représentent une augmentation de 67% par rapport aux chiffres de 2022. Entre juin 2019 et novembre 2023, 1852 transactions commerciales ont été conclues entre partenaires de 49 pays africains et américains pour un montant global de 89 milliards de dollars. Toutefois, cette enveloppe globale révèle certaines disparités régionales.

En termes de répartition régionale des investissements, l'Afrique de l'Est arrive en tête avec un total de 384 transactions pour 36,5 milliards de dollars. Elle est suivie du Maghreb qui a enregistré 20 milliards de dollars de transactions sur la période. Malgré un volume record de 602 transactions commerciales, l'Afrique australe a totalisé seulement 7,3 milliards de dollars. C'est presque autant que l'Afrique centrale qui a comptabilisé 7,1 milliards de dollars. Ces chiffres ont été repris par la présidence américaine qui a saisi l'occasion pour annoncer que l'objectif de réaliser des transactions commerciales d'une valeur de 55 milliards de dollars avec des partenaires africains, d'ici 2025, est sur la bonne voie.