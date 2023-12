Maroc: Tanger - Coup d'envoi de la 1ère édition de l'AfricaMed Business Forum

Le coup d'envoi de la 1ère édition de l'AfricaMed Business Forum, a été donné, lundi à Tanger, sous le thème "Connectons les continents, investissons dans le futur".

Organisé par le cabinet Kardev en partenariat avec l'Union pour la Méditerranée (UpM), l'Association des Chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée (ASCAME) et l'AfroChampions Initiative, cet événement s'assigne pour objectifs de catalyser l'investissement et de stimuler le déploiement économique entre l'Afrique et les pays du pourtour méditerranéen.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée, chargé du développement économique et de l'emploi, Abdelkader El Khissassi, a indiqué que l'AfricaMed Business est un forum lié au commerce et au développement économique qui incorpore également la digitalisation en tant que vecteur de développement, connectant les deux rives de la Méditerranée.

Il a également noté que cette initiative permettra de préparer les générations futures aux nouveaux métiers liés à la digitalisation et aux nouvelles technologies, ajoutant que cette initiative est au diapason de la vision globale de SM le Roi Mohammed VI qui consiste à consolider la position du Maroc, en tant que leader dans les aspects liés à la digitalisation et au commerce.

De son côté, la fondatrice d'AfricaMed Business Forum, Loubna Karroum, a relevé que ce forum d'affaires est orienté vers l'Afrique et la Méditerranée et vise à faire de la ville de Tanger, un point de rencontre pour ceux qui désirent développer la coopération et les partenariats stratégiques dans les deux rives de la Méditerranée et plus généralement dans le continent africain, ajoutant que le Forum se veut un levier de croissance économique, d'innovation et de progrès dans cette partie du monde.

AfricaMed rappelle aussi que la digitalisation doit être au centre des rencontres et débats, notamment en Afrique, un continent jeune et connecté, a-t-elle noté, ajoutant que la digitalisation n'est plus un luxe, mais également un moyen de communiquer et un outil de travail qui s'impose de plus en plus dans les entreprises.

AfricaMed représente également une occasion pour les entrepreneurs d'Afrique et de Méditerranée, et une opportunité exceptionnelle de discuter des défis, de partager des idées novatrices et de forger des liens durables, à travers le dialogue, la collaboration et la création de partenariats stratégiques.

Cet événement international, qui se poursuit jusqu'au 19 courant, réunit un aréopage de personnalités influentes dans leur région, dont des ministres, des responsables politiques, des personnalités publiques, des représentants des organisations internationales, des entreprises du secteur privé et de nombreux acteurs régionaux.