Ile Maurice: À chacun de trouver son bonheur

Campements : en famille ou grand groupe

Ils occupent la première place cette année. En effet, les campements sont fortement prisés et ceux qui les louent ne tarissent pas d'éloges à leur sujet. Ils affichent complet jusqu'à la fin de janvier. Toutefois, il est indéniable que ce sont surtout les étrangers qui ont pris le contrôle des cam- pements. Cherchant à échapper au froid et à la morosité, ils les ont réservés depuis plusieurs mois. Yunas Dhundass, qui loue pour la première fois, affirme que des étrangers ont été les premiers à réserver. «Je loue aussi bien aux étrangers qu'aux Mauriciens. Cependant, je reconnais qu'il y a une forte présence de touristes cette année.»

Le propriétaire de Blue Wave Villa, à Flic-en-Flac, déplore de ne pas pouvoir offrir cette opportunité aux locaux pour la période festive. C'est le même constat de Shaheel Dhunna, propriétaire de White Castle Villa. «J'ai reçu plus de 200 appels de Mauriciens qui souhaitent passer quelques jours dans mes appar- tements. Malheureusement, les étrangers ont été les plus réactifs.» Il remarque que la demande locale augmente d'année en année pour profiter de ces moments en famille ou en groupe élargi.

Hôtels : le coût pèse dans la balance

Contrairement aux années précédentes, les Mauriciens accordent désormais une attention particulière à leur porte-monnaie avant d'opter pour des séjours à l'hôtel. C'est du moins le constat du président de l'Hotel and Restaurant Employees Union, Preetam Bhugloo. Travaillant pour le groupe Beachcomber au Paradis Golf Resort and Spa, il souligne que les prix ont été revus à la hausse après les récentes rénovations de l'établissement. «En conséquence, la présence de la clientèle locale a diminué mais les touristes sont toujours au rendez-vous, surtout en cette période de haute saison. Ils restent fidèles.»

Cependant, en tant que représentant d'autres grands hôtels, il observe que seuls ceux qui ont de gros moyens se permettront un séjour à l'hôtel. «Auparavant, les Mauriciens qui disposaient de quelques économies venaient pour se changer les idées, mais ce n'est plus le cas. Les réservations sont moins nom- breuses qu'auparavant. C'est vraiment un contraste avec les années précédentes.» Selon lui, la population a commencé à apprécier davantage la valeur de la roupie. «Ils préfèrent opter pour des campements où toute la famille peut se réunir à moindre coût.»

Dans tous les cas, la population appréhende l'année 2024 où des opérations de dégraissage ne sont pas exclues, notamment avec la hausse du salaire minimum et la compensation salariale. Cela se reflète également au niveau des sites proposant des tarifs plus avantageux pour des séjours à l'hôtel des Mauriciens. Les chambres à plus de Rs 10 000 peinent à trouver preneur pour la période de Noël, bien que pour la période du 29 décembre, certains se laissent tout de même tenter par une petite escapade.

Voyages : nouveau souffle positif

L'ère post-Covid a apporté un souffle positif à l'industrie du voyage. Après une première année de lent démarrage en 2022, la deuxième année s'est révélée fructueuse, selon les responsables d'agences de voyages. Pour cette période festive, l'envol se poursuit. «Cette année, beaucoup ont privilégié les destinations qu'ils connaissent, tandis que d'autres ont recherché de nouvelles destinations», confie Umarfarooq Omarjee, le directeur exécutif d'OMJ Company. Pour décembre, voire janvier, les destinations préférées demeurent Dubaï, l'Afrique du Sud, l'Asie, notamment Singapour, Malaisie et Thaïlande. «Les voyageurs ont effectué leurs réservations depuis longtemps.»

Il précise qu'il y a deux types de voyageurs. «Il y a ceux qui partent pour célébrer Noël à l'étranger et un autre groupe qui préfère fêter la nouvelle année ailleurs. De nombreuses personnes choisissent également de venir à Maurice pour passer cette période en famille, ou dans le sens contraire, de visiter leurs grands-parents restés à l'étranger.» Selon lui, la sociabilité est privilégiée par beaucoup pendant cette période. C'est également l'observation d'Alexandra Percheron, directrice de Skylea Travel Ltd. «Les gens voyagent tellement en ce moment que les vols sont complets jusqu'à mi-janvier, que ce soit en direction de la Thaïlande ou de Rodrigues.» Elle souligne que d'autres en profitent pour faire des achats et l'envie d'évasion prime. «J'ai même des clients qui ont déjà acheté leurs billets pour l'année prochaine.»

Restaurants: les prix ne font pas tiquer

Les tarifs varient de Rs 1 600 à Rs 2 900 pour le réveillon du 24 décembre et de Rs 3 000 à Rs 4 500 pour le 31 décembre. Cependant, cela n'entame en rien l'enthousiasme des Mauriciens qui souhaitent célébrer ces deux événements dans les différents restaurants du pays. Certains n'hésitent pas à louer une salle entière pour inviter amis et famille à célébrer le passage à la nouvelle année, comme le confie Jency Mavungal, responsable du marketing et des relations publiques chez Ocean Garden. «Nous sommes complets. Nos clients réguliers ont déjà réservé pour les différentes dates.»

Également directrice de Jen Event Ltd, elle explique que la boîte organise de grandes soirées à Ocean Garden. «Nous ne fonctionnons pas comme les autres restaurants car nous ne proposons pas de menu à la carte. À ceux qui utilisent nos services, nous offrons un assortiment complet de services allant du buffet à l'animation, tout en restant des soirées privées.» Dans le Nord, les restaurants affichent également complets pour les deux réveillons. «Nous allons leur proposer des menus spécifiques pour les deux soirées. Du crabe, des gambas, du saumon ou encore de la dinde au menu du 24 décembre, tandis que pour le 31, canard, gratin de fruits de mer, camaron poêlé ou encore homard sont proposés. Histoire de s'offrir un plaisir particulier en ces jours exceptionnels», déclare un restaurateur.

Festivités en mer : célébration magique à bord de croisières

Pourquoi ne pas changer la tradition cette année et célébrer Noël et la Saint Sylvestre en haute mer ? Une proposition qui s'avère être une excellente idée, selon Mevin Mootoosamy, Senior Travel Consultant chez BlueSky. À bord d'un paquebot de croisière, la magie de Noël prend une toute nouvelle dimension, offrant une expérience festive unique. Les options de compagnies de croisière abondent, allant de Costa Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises, Celebrity Cruises, Ocean Cruises à MSC Cruises.

Les destinations couvrent le Moyen-Orient, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Afrique du Sud, l'Asie et l'Amérique du Sud sur des durées variant de trois à 30 nuits, avec une flexibilité pour tous les types de voyageurs. L'avantage évident des vacances en croisière est la possibilité de visiter plusieurs pays à un coût abordable, comparé aux vacances traditionnelles dans une seule destination. Les familles peuvent particulièrement apprécier ces vacances en mer car les bateaux de croisière proposent une gamme étendue de services et d'activités, qui est incluse dans le prix initial.

Les compagnies de croisière rivalisent d'imagination pour rendre chaque traversée mémorable et Noël n'est pas en reste. Dès fin novembre, les bateaux se parent de guirlandes scintillantes et d'illuminations féeriques et dès début décembre, d'imposants sapins de Noël, décorés par des professionnels, transforment le paquebot en une ville lumineuse, ne demandant qu'à être explorée par les croisiéristes. Cette alternative festive offre une manière unique de célébrer les fêtes en famille ou entre amis. À bord, chaque détail est pensé pour recréer l'atmosphère chaleureuse de Noël. Loin de la routine habituelle, cette expérience promet des souvenirs impérissables au fil des flots. Alors, pourquoi ne pas échanger la dinde traditionnelle pour une célébration en mer cette année ? Noël prend une toute nouvelle signification lorsque les vagues sont vos voisines et les étoiles votre plafond.

Tradition et authenticité : retour sur des célébrations originales

La période entre Noël et le Nouvel An peut souvent être une épreuve pour l'organisme, avec les soirées festives et les préparatifs qui s'enchaînent. De plus en plus, les gens optent pour des célébrations simples et authentiques, privilégiant des moments intimes avec la famille et les amis. Cette année, Nitisha Indur a choisi la simplicité pour célébrer Noël. Avec ses deux fils, elle prévoit un petit repas convivial, suivi de l'ouverture des cadeaux au petit matin. Pour elle, l'essentiel réside dans ces moments chaleureux et précieux en famille, marqués par des rires. Le Nouvel An sera également célébré en famille, avec l'ajout d'invités pour une soirée animée, peut-être ponctuée d'un karaoké et de quelques bonnes bouteilles.

Veeren Neehaul, qui fêtera ses 50 ans cette année, s'apprête à vivre un Nouvel An exceptionnel organisé par sa femme. Celle-ci a réservé une salle, prévu un repas soigné et orchestré de surprises tout au long de la soirée. Pour Veeren Neehaul, la beauté de cette célébration réside dans l'élément de surprise et la possibilité de partager ce moment significatif avec les gens qu'il aime. Ce Nouvel An marque une transition particulière dans sa vie et pour lui, la présence de ses proches est le véritable clou de cette soirée.

Les récits de Veeren Neehaul illustrent la tendance croissante à privilégier des célébrations plus intimes et significatives, mettant en avant les liens familiaux et amicaux au coeur des festivités de fin d'année.

Sortir de l'ordinaire : randonnées en famille avec «Lanatir pou zot tou»

Si vous ressentez le besoin irrésistible de vous échapper de l'agitation quotidienne, les randonnées en famille proposées par Divya Bhookhun, accompagnatrice en montagne et écoguide chez Lanatir pou zot tou, pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour la période festive. Des escapades privées sont disponibles, parfaites pour une pause matinale, une sortie d'entreprise différente ou une exploration des paysages naturels.

L'offre en destinations de Divya s'adapte aux besoins spécifiques de chaque famille. Que vous soyez débutant recherchant une balade tranquille ou un amateur d'adrénaline prêt pour un défi, il y a une randonnée pour vous. Parmi les suggestions, pour ceux qui préfèrent un début d'année paisible, le sommet du Pouce offre une vue imprenable sur le premier lever de soleil de l'année. Si la promenade en montagne est plus votre style de shopping, des randonnées à Gris-Gris ou vers la cascade Mamzelle pourraient être une alternative rafraîchissante.

Pour casser la routine des fêtes, une marche familiale peut être organisée, offrant une expérience unique pour célébrer ensemble. Les randonnées, à un rythme confortable avec des pauses régulières, sont adaptées à tous, en particulier aux débutants. L'objectif est de profiter de la nature tout en respectant le rythme et la dynamique du groupe. Participez à une marche au rythme lent ou à une randonnée, ouverte à tous. Votre contribution ne fait pas que créer des espaces de randonnée, elle soutient également une cause pour les générations futures. Les randon- nées offrent une pause bienvenue dans la routine, avec la possibilité de personnaliser le programme selon les préférences de chaque famille. La nature devient votre terrain de jeu, offrant un espace pour bouger, reconnaître et explorer, tout en répondant aux besoins fondamentaux de chacun.