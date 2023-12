Ile Maurice: Bons plans pour Noël et le Nouvel An

C'est plus que jamais le temps de faire la fête avec ceux que vous aimez. Voici une liste de choses à faire selon vos goûts et humeurs du moment. Le choix vous appartient !

Plats à emporter

Si vous n'êtes pas fan des fourneaux et recherchez des plats à emporter pour le réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre, The Address Boutique Hotel & Residences à Port-Chambly a pensé à vous. L'établissement hôtelier vous propose de savourer un plateau de 52 sushis et une bûche au chocolat et baies rouges. Ces délices sont disponibles unique- ment à la commande, qui doit être passée 24 heures à l'avance, et ce, jusqu'au 28 décembre. Et il faut la récupérer à l'hôtel.

Noël en mode «Night Life»

Le samedi 23 décembre, rendez-vous avec Diferans musical Crew et Keveen Cooshnea- pa avec les Dj Ejilen Faya et Dj Emran pour une soirée de folie au HY, à Ébène. Les deejays Avinash Saccaram, Yaesh B et Hansley Narroo seront également de la partie pour mettre le feu à la piste de danse. La partie live débute à 22 heures et les billets seront en vente à la porte.

Des fêtes aux notes romantiques

Que diriez-vous d'assister à un concert pour débuter les festivités ? Le samedi 23 dé- cembre, JCL Events vous invite au concert du chanteur réunionnais Dominique Barret - Noël sous les tropiques - de 18 heures à 3 heures du matin à La Cannelle au Domaine les Pailles. David Grenade sera également de la partie. Les deejays Emmanuel Savannah, Dj ASh, Dj Avi S, DJ Moon et Dj LP seront aux platines pour un surplus d'ambiance. Les billets sont en vente à Pirates Pizza, Beau-Bassin, et à The Spot Bar, Grand-Baie.

Brunch somptueux...

Le 25 décembre The Nine BistroPub à Roches-Noires vous invite à un Christmas Brunch Delights de 11 à 15 heures. Une occasion pour votre famille de se retrouver autour d'une belle table. Au menu : un somptueux buffet de plusieurs mets raffinés arrosés de cocktails festifs avec de la musique live pour fêter dignement Noël. Voilà de quoi mettre des couleurs dans vos coeurs et dans vos assiettes. Il convient bien sûr de réserver avant de se déplacer.

Les petits plats dans les grands...

Le 24 décembre : gastronomie au «Rêve d'R»

Le restaurant de Petit-Raffray propose un dîner pour émerveiller vos papilles et créer des souvenirs chaleureux en famille ou entre amis. Ce Xmas Eve 2023 comprend un cocktail de bienvenue, mise en bouche de crab cake et entrée mettant en avant un ceviche de langouste confit à la crème de coco et agrumes ou un gratin de fruits de mer aux coeurs de palmier. En plat principal, vous aurez le choix entre le filet de Babonne grillé et crevettes blanches enrobées façon Rêve, sauce au beurre d'ail ou la dinde farcie aux fruits secs sauce foie gras, accompagné de légumes sautés et purée de taro. Enfin au dessert, l'incontournable buche de Noël, mais façon Rêve D'R, vous attend. De la musique live et du deejaying accompagneront ce dîner. Pour en profiter, il convient de réserver votre table avant de vous déplacer.

La Saint-Sylvestre

Fin d'année... ambiance d'enfer

Si vous recherchez un réveillon ambiancé, rendez-vous le 31 décembre à partir de 21 heures à Albion Rise pour une Tropical House Party avec karaoké et musique endiablée. Vous pourrez vous rafraîchir dans la piscine. Au programme : feux d'artifice, jeux et Photo Booths pour immortaliser ce moment de folie. Les billets pour cette soirée d'enfer sont déjà disponibles.

Les «Ninety-Six»... en fête

Pour accueillir la nouvelle année, le groupe Ninety-Six Hotel Collection vous propose toutes une panoplie d'activités le 31 décembre dans ses différents établissements. Au Labourdonnais Waterfront Hotel, un menu de fête de cinq plats. Au Suffren Hotel & Marina, un somptueux buffet au Pomme de Mât. Un magnifique buffet festif au Grain d'Sel du Hennessy Park Hotel et continuez le réveillon au Backstage Lounge Bar jusqu'aux petites heures du matin. À The Address Boutique Hotel, un choix entre un buffet à La Fourchette ou un menu de quatre plats au Izumi. Quel que soit votre choix, le réveillon de la Saint-Sylvestre promet d'être festif.

Coucher de soleil et réveillon sur l'eau

Le Groove Boat vous invite à accueillir 2024 à son bord en appréciant tous les feux d'artifice du lagon de Grand-Baie. La soirée débute à 16 heures avec l'embarquement et l'accueil des clients pour le départ vers 17 heures. Vous savourerez des tapas en appréciant le coucher de soleil. Un buffet sera servi entre 20 h 30 et 21 h 30 et la soirée dansante à partir de 21 heures jusqu'aux petites heures du matin. Vous pouvez dès à présent réserver vos places.

Repas festif

L'Atelier de Mythic Resort Mauritius à Grand-Gaube vous propose un réveillon autour d'un repas festif. En entrée : coeurs de palmier braisés et gratinés sauce hollandaise, camarons grillés aux herbes, émulsion de crustacés. En plat principal, filet de boeuf Wellington, purée de fruit à pain, tian de légumes à la provençale et sauce au vin rouge. Au dessert, un tiramisu. Une offre spéciale sur le champagne est aussi proposée. Il convient de réserver votre table en avance