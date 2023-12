Maroc: Formation continue - Signature d'une convention de partenariat entre la SNRT et l'ISMAC

Rabat — La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma (ISMAC) ont signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat visant le renforcement de la coopération en matière de formation continue et de stages dans le secteur de l'audiovisuel.

Paraphée par le président directeur général de la SNRT, Fayçal Laraichi et le directeur de l'ISMAC, Hakim Belabbès en présence du ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la SNRT en matière de formation continue au profit de son personnel, à travers la contribution de l'ISMAC à l'accompagnement et au renforcement des capacités des cadres de la SNRT, tout en offrant l'occasion aux étudiants de l'Institut d'effectuer des sessions de stage de longue durée afin de faciliter leur adaptation avec la vie professionnelle.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Bensaid a fait savoir que ce partenariat permettra d'"assurer une formation continue au profit des ressources humaines, particulièrement les journalistes et les techniciens, ainsi que de développer les opportunités d'apprentissage en faveur des jeunes professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, afin qu'ils puissent contribuer au développement de l'industrie cinématographique dans le Royaume et à son rayonnement sur le plan régional et international".

Le ministre a également mis en avant le rôle de l'Institut dans la création d'une excellence culturelle et artistique qui suit le rythme des développements modernes, et d'une génération possédant les capacités intellectuelles, cognitives et techniques leur permettant de "communiquer efficacement avec une identité marocaine", ajoutant que l'investissement dans la culture est une priorité économique et stratégique.

Pour sa part, M. Belabbès a affirmé que cette initiative pose "le premier jalon" dans le processus de coopération entre l'Institut et la SNRT, notant que les deux parties partagent le même "rêve" de mettre en valeur l'identité culturelle marocaine.

Il a également souligné que l'institut veille à accompagner le rythme des institutions leaders dans le domaine de l'audiovisuel et atteindre l'excellence au niveau national et continental.