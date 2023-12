Maroc: La région, l'espace idéal pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques et des plans de développement (M. Chami)

Rabat — La région, en tant qu'espace territorial prioritaire dans l'organisation décentralisée de l'Etat, constitue le terrain idéal pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques et des plans de développement, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

Intervenant en ouverture du 5è Forum parlementaire des régions, organisé par la Chambre des Conseillers sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Chami a indiqué que le CESE, conscient de l'importance capitale du développement des espaces territoriaux dans leurs dimensions économique, sociale, environnementale et durable, a accordé un intérêt particulier aux questions liées au chantier de la régionalisation avancée dans l'ensemble de ses rapports et avis consultatifs.

Ainsi, a-t-il dit, le Conseil a élaboré, notamment dans son dernier rapport qui propose des pistes de réflexion et d'action pour un développement harmonieux et inclusif des espaces territoriaux, une série de recommandations visant à impulser une nouvelle dynamique aux espaces territoriaux et ce, en repensant les rôles, les missions et le champ d'intervention de l'État et de ses institutions, dans leurs relations avec les autres acteurs au niveau territorial, en particulier les collectivités territoriales.

Ces recommandations, a poursuivi M. Chami, portent essentiellement sur la révision des lois organiques relatives aux collectivités territoriales pour plus de clarification de leurs compétences et pour l'identification du champ d'intervention de chaque partie, ainsi que sur le transfert des compétences des départements gouvernementaux aux régions, tout en les dotant des ressources nécessaires, et l'élaboration d'un calendrier précis, réalisable et contraignant pour le transfert du pouvoir décisionnel des administrations centrales aux services décentralisés.

Elles concernent également la promotion de la coopération inter-collectivités, un redéploiement territorial plus efficace des institutions et entreprises publiques, la valoristion de la fonction publique territoriale afin d'attirer les compétences nécessaires pour la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée et l'amélioration de la qualité des services publics fournis aux usagers à travers l'accélération du processus de digitalisation, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Chami a souligné que les réformes lancées dans le cadre du chantier de la régionalisation avancée traduisent la volonté de l'Etat de doter le Royaume d'un système territorial capable de relever les nouveaux défis en matière de développement et de répondre efficacement aux attentes des citoyens, appelant en même temps à une évaluation progressive de ce chantier avec l'implication des principaux acteurs et des parties prenantes, et à lancer un débat entre ces parties pour aboutir une vision consensuelle autour des prochaines étapes de mise en oeuvre de ce chantier en termes à la fois d'approche et d'exécution.

Le cinquième Forum parlementaire des régions, organisé en partenariat avec le CESE, l'Association des régions du Maroc, l'Association marocaine des présidents de Conseils des préfectures et provinces et l'Association marocaine des présidents de Conseils communaux, constitue un cadre institutionnel novateur qui s'inscrit dans l'esprit de la Constitution.

Dans son article 137, la Constitution prévoit en effet la contribution des régions et des collectivités territoriales à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État et à l'élaboration des politiques territoriales par le biais des représentants de ces instances au sein de la Chambre des conseillers.

Cette cinquième édition, placée sous le thème "La région : acteur clé dans le développement intégré et durable", aborde, outre la promotion de l'investissement privé au niveau des régions, les défis de la mise en oeuvre de la deuxième génération des programmes de développement régional.