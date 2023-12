Maroc: La consécration de la dimension régionale des plans de développement, meilleur outil pour le décollage économique (Talbi El Alami)

Rabat — La consécration de la dimension régionale des plans de développement est l'outil le plus efficace pour réaliser le décollage économique, et constitue l'un des principaux enjeux de la politique régionale de l'Etat qui concerne la promotion de l'investissement public comme levier majeur de développement, a indiqué, mercredi, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami.

S'exprimant à l'ouverture du 5ème Forum parlementaire des régions, organisé par la Chambre des Conseillers, M. Talbi El Alami a souligné, dans une allocution lue en son nom par la vice-présidente de la Chambre, Khadija Zoumi, que l'investissement dans le Royaume repose sur une vision stratégique plaçant l'État comme acteur majeur du développement économique et social concernant les investissements publics, et accordant à la région un rôle déterminant dans le développement régional à travers les investissements privés.

Dans le même sens, M. Talbi El Alami a précisé que la région est désormais appelée à exercer ses compétences, à encourager les investissements, à exploiter les potentialités et les opportunités, et à fournir une offre de développement régional basée sur des investissements nationaux efficaces, afin de réaliser l'intégration territoriale entre les régions et de réduire les disparités territoriales.

Il a noté que l'acte d'investissement fait face à de nombreux défis, invitant les régions à prendre en compte la rareté des ressources naturelles dans leurs projets d'investissement, à offrir des moyens financiers et garantir la bonne gouvernance lors de la mise en oeuvre des projets, en s'employant à choisir les meilleures compétences et ressources humaines en mesure de veiller sur la réalisation et le suivi des projets.

En outre, il a fait savoir que la Constitution du Royaume a placé la région, en tant que collectivité territoriale, à l'avant-garde des autres collectivités territoriales, et en a fait un partenaire efficace et effectif dans le processus de développement intégré et durable. Il s'agit également de la publication de textes juridiques relatifs à la région et de l'amélioration de son attractivité et de sa compétitivité en matière d'investissement.

Il a fait remarquer que la réalité de la pratique aujourd'hui confirme la nécessité de fournir plus d'efforts, concernant la relation entre l'État, en tant qu'acteur majeur dans le domaine du développement, et les régions, en tant qu'unités territoriales chargées de conduire le développement régional.

Pour sa part, la Présidente de l'Association des régions du Maroc, Mbarka Bouaida, a noté que la régionalisation avancée constitue un chantier majeur à gérer avec soin et clairvoyance en vue d'opérer un changement fondamental et progressif dans l'organisation des structures étatiques et dans les relations du centre avec les collectivités territoriales, soulignant que le développement intégré et durable au niveau national et territorial représente un véritable pari qui nécessite une réponse sur le terrain.

Mme Bouaida a indiqué qu'un ensemble de défis s'imposent en vue de réaliser un développement intégré et durable. Certains de ces défis sont de nature institutionnelle, d'autres liés directement aux taux de croissance économique suffisants et durables, ou encore à l'harmonisation des rôles des acteurs territoriaux et à la coordination des politiques publiques à l'échelle nationale, a-t-elle dit, pointant des obstacles d'ordre territorial, des questions structurelles qui concernent les fondements de l'économie régionale, ainsi que des entraves liées au soutien du secteur industriel régional, à la gestion spatiale et à l'aménagement du territoire.

Elle a également appelé les participants à se pencher sur les défis rencontrés par les initiatives régionales ayant pour but de faire de la région un acteur agissant dans la promotion du développement durable. Et de poursuivre que l'examen de ces problèmes et la recherche de solutions constructives sont de nature à inciter les élites politiques et administratives à saisir l'opportunité de la régionalisation avancée pour mettre à profit leurs moyens et leurs pouvoirs afin d'atteindre une gouvernance au service des citoyens et de rompre avec les pratiques attentatoires au concept de la décentralisation.

Le Cinquième Forum Parlementaire des Régions, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en partenariat avec le Conseil Economique, Social et Environnemental, l'Association des Régions du Maroc, l'Association Marocaine des Présidents de Préfecture et des Conseils Régionaux, et l'Association marocaine des présidents des conseils communautaires, constitue un cadre institutionnel innovant pour mettre en oeuvre l'esprit de la Constitution, dont l'article 137 stipule : La contribution des autres entités et groupements territoriaux à l'activation de la politique générale de l'État et à l'élaboration des politiques territoriales à travers les représentants de la chambre des conseillers.