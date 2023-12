Cote d'Ivoire: Noël et fête de fin d'année - L'ONG Amveo offre des kits alimentaires à 200 orphelins de 18 villages de Yamoussoukro

L'ONG Amveo a offert des kits alimentaires à 200 orphelins de 18 villages de Yamoussoukro pour la fête de Noël et de fin d'année.

L'ONG Amis des mères veuves et orphelins (Amveo) a organisé la 6ème édition de sa « caravane du père Noël » à Themakro, village du district de Yamoussoukro le samedi 16 septembre 2023. À cette occasion, elle a remis des kits composés d'un sac de riz de 5 Kg de riz , d'un litre d'huile et un spaghetti à 200 orphelins de 18 villages .

La présidente de l'ONG Amveo Viot Nathalie a indiqué qu'il s'agit pour elle à travers la « caravane du père Noël » de permettre aux enfants en zone rurale de passer une bonne fête de Noël ainsi que la fête de fin d'année en leur offrant des kits alimentaires. Elle a exprimé sa reconnaissance à la fondation Farah qui était représentée par le Dr Akossi, le groupe Eurolait et Sodispam pour l'avoir aidée à donner le sourire aux enfants.

L'ONG Amveo existe depuis 2018 . Elle s'est donnée pour objectif de redonner à la jeune veuve dont l'âge varie entre 18 et 55 ans et aux orphelins (0-18 ans) une joyeuse espérance en la vie , un cadre d'épanouissement comportant , une thérapie du cœur et de l'âme et une prise en charge psychologique, matérielle, spirituelle et financière. L'ONG vise également à permettre à la jeune veuve, la fille mère d'avoir une activité lucrative lui permettant de se prendre en charge et apporte un accompagnement scolaire (livres et tenues scolaires) et un suivi aux orphelins .